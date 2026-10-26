미쳤다! '50연승+66승1패' 부상+체력저하도 막지 못한 안세영의 도장깨기, 기어코 대역전승→프랑스 오픈까지 품었다!...21년만의 3연패+최초의 프랑스-덴마크 오픈 연속 우승자 등극

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[스포츠조선 박찬준 기자]이제는 경이로울 정도다.

'여제' 안세영이 또 다시 우승을 차지했다. 안세영은 24일 프랑스 트랑블레앙프랑스에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 프랑스오픈 슈퍼 750 여자 단식 결승에서 세계 11위 푸살라 신두(인도)에게 2대1(16-21 21-11 21-12)로 역전승을 거뒀다.

안세영은 '파리의 여인'이라 할 정도로 프랑스 파리와 기분좋은 인연이 깊다. 2024년 파리올림픽에서 금메달 신화를 달성했던 안세영은 2019년, 2024년, 2025년 파리에서 열린 프랑스오픈서 우승을 차지했다. 지난해 프랑스오픈에서 개인통산 3번째 우승했을 때, 프랑스오픈 여자단식 사상 첫 대기록의 주인공이었다. 이번 우승으로 통산 4회 우승에 성공한 안세영은 여자단식 최다 우승이자, 피홍얀(프랑스·2003~2005년) 이후 21년 만에 3연패 기록을 추가했다.

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안세영은 이날 승리로 올 시즌 66승1패, 98.5%라는 경이적인 기록을 이어가고 있다. 특히 지난 전영오픈에서 왕즈이에 패한 이래 50연승을 기록 중이다. 덴마크 오픈 우승에 이어 이날 우승까지 시즌 10번째 우승을 달성했다. 안세영이 덴마크 오픈과 프랑스 오픈 등 연속으로 열리는 두 대회를 2년 연속 싹쓸이한 최초의 여자단식 선수가 됐다. 지난해 무려 11승을 거두며 모모타 겐토(일본)가 보유했던 남녀 통합 단일 시즌 최다승 타이기록을 쓴 안세영은 올 시즌 새로운 역사까지 단 2승 만을 남겨뒀다.

결승 상대는 앞서 10번의 맞대결에서 모두 승리를 거둔 신두였다. 안세영은 이날 경기 초반에는 고전했다. 결정적 순간 실책이 겹치며 흐름을 내줬다. 11-11 동점에서 3연속 실점으로 흔들리더니, 14-16에서는 다시 4점을 연달아 허용해 순식간에 14-20으로 게임 포인트를 내줬다. 결국 안세영의 마지막 공격이 코트 밖으로 벗어나면서 아쉽게 첫 게임을 먼저 내줬다.

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2게임에서는 3연속 득점으로 포문을 열며 단 한 번의 리드도 뺏기지 않았다. 다만 초반까지도 서브 범실 등 실수가 잇따르자 본인 스스로 답답함을 내비치기도 했다. 그러나 중반 이후 신두의 집중력이 급격히 무너졌고, 안세영이 이를 놓치지 않으며 10점 차 여유로운 승리로 승부를 원점으로 돌렸다.

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마지막 3게임에서도 안세영은 체력적 부담을 느끼는 듯 초반 주도권을 쉽게 가져오지 못했다. 아시안게임 이후 짧은 휴식 후 곧바로 유럽 원정 2연전(덴마크·프랑스오픈)을 소화한 탓에 체력이 부친 듯했다. 그러나 신두가 앞서가는 상황 속에서도 침착함을 잃지 않은 안세영은 9-9 동점에서 연속 득점하며 먼저 인터벌을 맞이했다. 이후 막판 집중력을 끌어올려 총 6연속 득점을 따내며 승기를 잡았고, 리드를 유지하며 3게임을 가져갔다.

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덴마크오픈이 끝난 후 곧바로 이어진 프랑스오픈, 출전에 대한 우려감이 제기했다. 안세영은 덴마크오픈이 끝난 뒤 "컨디션이 좋지 않다. 코트 상태가 좋지 않아서 미끄러졌다. 몸 상태를 확인하고 트레이너와 상의한 후 어떻게 할지 결정하겠다"라고 밝히기도 했다. 다행히 안세영은 경기에 나섰다. 변수도 있었다. 첫 상대가 바뀌었다. 그럼에도 안세영은 모든 고비를 넘어 우승까지 차지했다.

사진=연합뉴스

안세영은 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 통해 'GOAT(Greatest Of All Time·역대 최고의 선수)' 반열에 올랐다. 대회 기록을 보면 입이 다물어지지 않을 정도다. 8강부터 결승까지 세계랭킹 5위→4위→3위를 차례로 만났지만, 단 1게임도 내주지 않았다. 아시안게임 역사상 최초의 무실게임 금메달을 이뤄냈다. 경기당 평균 실점은 8.9점, 평균 36분 만에 게임을 끝냈다. 아시안게임 역사상 첫 여자 단식 2연패는 당연한 결과였다. 단일 시즌 세계선수권과 아시안게임을 석권한 선수는 역사상 안세영이 유일하다.

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안세영은 최근 BWF이 발표한 세계 랭킹에서 1위를 굳건히 지켰다. 안세영은 무려 104주 동안 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

관건온 2위와의 격차였다. 공개된 지표에서 안세영은 아시안게임 여자 단식 우승에 따른 랭킹포인트 1000점을 추가로 누적해 기존 12만1287점에서 12만2287점이 됐다. 이는 지난 8월 세계선수권 우승으로 12만1287점으로 본인이 갖고 있던 단식 역대 최고점 기록을 경신했다. 10만3989점으로 세계랭킹 2위에 오른 왕즈이아의 격차는 무려 1만8298점으로 벌어졌다.

수지 수산티의 역대 최다 우승 기록을 새로 쓴 안세영은 이번 우승으로 자신의 기록을 또 한번 넘었다. 안세영은 "늘 최선을 다하려고 한다. 그것이 승리의 요인"이라며 "첫 번째 게임에서 조금 서둘렀는데 그러지 않으려고 노력했다"고 우승 소감을 전했다.

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BWF는 "안세영은 역대급으로 위대한 선수다. 진심으로 경의를 표한다"라고 박수를 보냈다. 넷이즈는 "세계 배드민턴은 안세영이라는 선수를 빼놓고는 역사를 이야기하기 어려운 시대에 접어들었다"라고 찬사를 보냈다.

안세영은 한국 귀국 후 휴식을 취한 뒤 오는 11월에 열리는 2026년 코리아 오픈에 나설 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com