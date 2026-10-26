이창욱, 슈퍼레이스 챔피언 확정하고도 멈추지 않았다…최종전 더블라운드 싹쓸이

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이미 시즌 챔피언을 확정했지만 이창욱(금호 SLM)의 질주는 끝나지 않았다.

7라운드와 8라운드를 모두 제패하며 시즌 마지막 주말을 자신의 무대로 만들었다. 2년 연속 정상에 오른 데 이어 팀 동료 이정우와 드라이버 챔피언십 1, 2위까지 석권하면서 2026시즌을 완벽하게 마무리했다. 올해 열린 8번의 라운드 가운데 7번이나 정상에 선 압도적인 시즌이 됐다.

CJ대한통운이 후원하는 '2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십'이 25일 최종전 8라운드를 끝으로 막을 내렸다. 대미를 장식한 토요타 가주 레이싱 6000 클래스의 주인공은 이창욱이었다.

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이창욱은 24일 열린 7라운드에서 예선 1위에 이어 결승까지 제패하며 폴투윈을 달성한 데 이어, 8라운드에서도 예선 1위 자리를 차지했다. 21랩으로 진행된 결승에서도 초반부터 선두를 지키며 레이스를 주도했다.

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장현진(서한GP)의 추격이 이어졌지만 이창욱은 흔들리지 않았다. 레이스 내내 안정적인 주행으로 선두를 유지한 끝에 2위와 3.719초 차이로 가장 먼저 체커기를 받았다. 이틀 연속 예선과 결승을 모두 제패하는 압도적인 마무리였다.

장현진은 2위로 결승선을 통과하며 전날 7위의 아쉬움을 씻었고, 3위는 경기 후반 추격에 성공한 황진우(준피티드 레이싱)에게 돌아갔다. 서주원(오네 레이싱)은 4위, 김중군(서한GP)은 5위, 이정우는 6위를 기록했다.

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이창욱은 이미 6라운드에서 시즌 챔피언을 확정했지만, 남은 두 경기에서도 우승을 놓치지 않았다. 타이틀 확보 이후에도 경기력을 유지하며 시즌 마지막까지 최정상급 경쟁력을 보여줬다.

특히 7라운드에서는 팀 동료 이정우와 함께 금호 SLM의 원투 피니시를 이끌었고, 8라운드에서는 다시 한번 정상에 올랐다. 예선에서 유리한 위치를 확보한 뒤 결승에서도 선두를 지켜내는 경기 운영이 돋보였다.

시즌 전체를 놓고 봐도 이창욱의 성과는 뚜렷하다. 2년 연속 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 드라이버 챔피언에 오른 데 이어, 시즌 마지막 두 경기를 연달아 제패하며 타이틀의 가치를 높였다. 챔피언을 확정한 뒤에도 우승을 향한 집중력을 유지했다는 점에서 더욱 인상적인 시즌이었다.

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금호 SLM은 이정우가 시즌 종합 2위를 차지하면서 드라이버 챔피언십 1, 2위를 모두 차지했다. 황진우는 종합 3위로 시즌을 마쳤다. 이창욱 개인의 성과를 넘어 팀 차원에서도 확실한 결실을 거둔 셈이다.

다른 클래스에서도 시즌 마지막 승부가 펼쳐졌다.

서킷스토리 아카데미 GTA 클래스에서는 이동호(메르카바)가 최종전 우승을 차지했고, 정원형(비트알앤디)이 시즌 챔피언에 올랐다. 비트알앤디는 GTA 클래스에서 9년 연속 시즌 챔피언을 배출하며 꾸준한 경쟁력을 이어갔다.

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GTB 클래스에서는 강승영(레퍼드 레이싱)이 최종전 정상에 올랐고, 팀 동료 이중훈이 2년 연속 챔피언을 차지했다. 타이틀 경쟁을 벌였던 엄호(다이나믹 레이싱)는 리타이어로 경기를 마쳤다.

프리우스 PHEV 클래스에서는 송형진(어퍼스피드)이 우승했고, 강창원(부산과학기술대)이 2년 연속 챔피언에 올랐다. 알핀 클래스에서는 변수민(스티어 모터스포츠)이 최종전 우승을 차지한 가운데 김정수가 2년 연속 정상을 지켰다. 금호 M 클래스에서는 박범근(부두 랩)이 우승했고, 김현수(CS 레이싱)가 2년 연속 시즌 챔피언을 확정했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com