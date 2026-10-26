중2 카트 챔피언 이민재, 2027년 전기차 레이스 도전…3년간 MIK 레이싱과 동행

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2012년생 카트 챔피언 이민재가 중학생 신분으로 국내 최상위 전기차 레이스에 도전한다. 만 7세에 카트를 시작해 국내 시니어 클래스 최연소 챔피언에 오른 유망주가 2027년 현대 N 페스티벌 eN1 클래스를 통해 새로운 도전에 나선다.

MIK 레이싱은 이민재와 2027시즌부터 2029시즌까지 3년간 영입 계약을 체결했다고 밝혔다. 이민재는 2027시즌 팀 소속으로 현대 N 페스티벌의 최상위 전기차 레이스인 eN1 클래스에 출전할 예정이다. 이에 앞서 2026 현대 N 페스티벌 최종전 N1 클래스에 참가해 자동차 레이스카 적응에 나선다.

이민재의 성장 속도는 또래 드라이버들과 비교해도 두드러진다. 2019년 11월 만 7세에 카트에 입문한 그는 이듬해 코리아 카트 챔피언십 마이크로 클래스에서 첫 우승을 차지했다. 이후 2021년 마이크로 클래스, 2022~2023년 미니 클래스까지 4년 연속 시리즈 챔피언에 올랐다. 통산 38전 27승으로 승률 71.1%를 기록했다.

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본격적으로 이름을 알린 무대는 성인 드라이버들과 경쟁하는 시니어 클래스였다. 중학교 1학년이던 2025년 로탁스 시니어 클래스에 도전한 이민재는 같은 해 충북도지사배 2전에서 최연소 우승을 차지했다. 이어 2026 KARA 카트 챔피언십 시니어 클래스에서 9전 4승을 거두며 역대 최연소 시리즈 챔피언에 올랐다.

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국내 대표 레이서들이 주로 고등학교 2~3학년 무렵 시니어 클래스 챔피언이나 성인 무대에 진입했던 것과 비교하면 3~4년가량 빠른 행보다.

국내를 넘어 해외 경험도 쌓았다. 이민재는 2021년부터 일본과 포르투갈, 이탈리아의 카트 대회에 출전했으며, 2022~2023년에는 유럽 카트 레이싱의 주요 무대인 WSK(World Series Karting) 시리즈를 경험했다. 이런 성과를 바탕으로 2026 국제자동차연맹(FIA) 카팅 아시아-퍼시픽 챔피언십 한국 대표에도 선발됐다.

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레이싱 DNA 역시 눈길을 끈다. 아버지 이동욱은 국내 드라이버 최초로 유럽 F3에 출전한 레이서다. 아버지가 포뮬러 레이스를 통해 경험한 유럽 무대를 아들은 어린 시절 카트로 먼저 경험하며 성장했다.

이민재는 "MIK 레이싱에 합류하게 돼 기쁘고, 팀과 함께할 새로운 도전이 기대된다"며 "지금까지 세운 기록도 기쁘지만 앞으로 배울 것이 더 많다고 생각한다. 팀에서 많은 것을 배우고 차근차근 경험을 쌓아 전기차 레이스카인 eN1에 어서 도전해보고 싶다. 매 경기 조금씩 성장하는 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

양돈규 MIK 레이싱 단장은 "이민재가 보여준 독보적인 성장 속도와 무한한 잠재력을 높이 평가했다"며 "2027년 eN1 클래스 출전을 시작으로 향후 다양한 국내외 대회 진출까지 팀과 선수가 함께 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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카트에서 쌓은 압도적인 성적을 자동차 레이스에서도 이어갈 수 있을지가 이민재의 다음 과제다. 특히 카트와 자동차는 주행 특성과 차량 제어 방식이 다른 만큼, 어린 나이에 성인 무대에서 쌓아온 경쟁력이 고성능 전기차 레이스카 적응 과정에서 어떻게 발휘될지 기대된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com