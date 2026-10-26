이창호 9단의 전설은 아직 끝나지 않았다, '돌부처'답게 세계 바둑 첫 2000승 금자탑

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[스포츠조선 윤진만 기자]'전설'은 계속된다. 이창호 9단이 프로기사 세계 최초로 통산 2000승 고지를 밟았다.

이창호 9단은 26일 전북 완주군 삼례문화예술촌에서 열린 2026 쏘팔코사놀 레전드리그 11라운드에서 최명훈 9단에게 207수 만에 흑 불계승을 거두며 프로 통산 2000승째를 기록했다.

1986년 입단 후 꾸준히 승부에 매진해 온 이창호 9단은 입단 40년 2개월만에 세계 바둑사에 남을 대기록을 세웠다. 이날 승리로 통산 전적은 2831전 2000승 1무 830패, 승률 70.67%를 기록하게 됐다.

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이창호 9단은 1989년 제8기 KBS바둑왕전에서 14세 1개월의 나이로 첫 타이틀을 획득했고, 1992년 제3기 동양증권배에서는 만 16세 6개월에 우승하며 최연소 세계 챔피언 기록을 세웠다. 지난해 12월 통산 1969승을 기록하며 '스승' 조훈현 9단을 넘어 역대 최다승 신기록을 수립했다.

세계대회 그랜드슬램도 달성했다. 동양증권배를 비롯해 LG배·삼성화재배·후지쓰배·응씨배·춘란배·도요타덴소배에서 정상에 오르며 세계 무대에서 꾸준히 실력을 증명했다.

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1986년 8월 26일 제62회 승단대회에서 조영숙 초단(이하 당시)에게 첫 승리를 거둔 이창호 9단은 이후 2000년 10월 16일 1000승, 2010년 1월 18일 1500승, 2021년 2월 23일 1800승, 2024년 9월 27일 1900승을 달성한 바 있다.

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1996년에는 문화체육부 은관문화훈장을 받았으며, 2011년 자서전 '이창호의 부득탐승(不得貪勝)'을 펴냈다.

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이창호는 "역사적인 기록을 세우게 돼 개인적으로도 영광이고 기쁘다. 좋아하는 바둑을 계속해서 둘 수 있다는 것 자체로 즐겁고 행복하다"라고 소감을 남겼다.

한편, 다음달 3일 오후 2시 한국기원 신관 1층 라운지에서는 역사적인 기록을 기념해 '이창호 9단 2000승 기념식'을 진행할 예정이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com