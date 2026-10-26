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이창호 9단의 전설은 아직 끝나지 않았다, '돌부처'답게 세계 바둑 첫 2000승 금자탑

윤진만 기자

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이창호 9단의 전설은 아직 끝나지 않았다, '돌부처'답게 세계 바둑 첫 2000승 금자탑

[스포츠조선 윤진만 기자]'전설'은 계속된다. 이창호 9단이 프로기사 세계 최초로 통산 2000승 고지를 밟았다.

이창호 9단은 26일 전북 완주군 삼례문화예술촌에서 열린 2026 쏘팔코사놀 레전드리그 11라운드에서 최명훈 9단에게 207수 만에 흑 불계승을 거두며 프로 통산 2000승째를 기록했다.

1986년 입단 후 꾸준히 승부에 매진해 온 이창호 9단은 입단 40년 2개월만에 세계 바둑사에 남을 대기록을 세웠다. 이날 승리로 통산 전적은 2831전 2000승 1무 830패, 승률 70.67%를 기록하게 됐다.

이창호 9단은 1989년 제8기 KBS바둑왕전에서 14세 1개월의 나이로 첫 타이틀을 획득했고, 1992년 제3기 동양증권배에서는 만 16세 6개월에 우승하며 최연소 세계 챔피언 기록을 세웠다. 지난해 12월 통산 1969승을 기록하며 '스승' 조훈현 9단을 넘어 역대 최다승 신기록을 수립했다.

이창호 9단의 전설은 아직 끝나지 않았다, '돌부처'답게 세계 바둑 첫 2000승 금자탑

세계대회 그랜드슬램도 달성했다. 동양증권배를 비롯해 LG배·삼성화재배·후지쓰배·응씨배·춘란배·도요타덴소배에서 정상에 오르며 세계 무대에서 꾸준히 실력을 증명했다.

1986년 8월 26일 제62회 승단대회에서 조영숙 초단(이하 당시)에게 첫 승리를 거둔 이창호 9단은 이후 2000년 10월 16일 1000승, 2010년 1월 18일 1500승, 2021년 2월 23일 1800승, 2024년 9월 27일 1900승을 달성한 바 있다.

1996년에는 문화체육부 은관문화훈장을 받았으며, 2011년 자서전 '이창호의 부득탐승(不得貪勝)'을 펴냈다.

이창호는 "역사적인 기록을 세우게 돼 개인적으로도 영광이고 기쁘다. 좋아하는 바둑을 계속해서 둘 수 있다는 것 자체로 즐겁고 행복하다"라고 소감을 남겼다.

한편, 다음달 3일 오후 2시 한국기원 신관 1층 라운지에서는 역사적인 기록을 기념해 '이창호 9단 2000승 기념식'을 진행할 예정이다.


윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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