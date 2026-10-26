"몸상태 좋지 않다" 대한민국 철렁한 고백..."배드민턴 GOAT' 안세영 문제 있나, 깜짝 선언 "다음 대회 일정 아직 없어"

South Korea's An Se-young celebrates after winning against Japan's Akane Yamaguchi during their women's singles semi-final match at the 2026 China Masters badminton tournament in Shenzhen, southern China's Guangdong province on September 5, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

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[스포츠조선 김대식 기자]배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영(24·삼성생명)이 프랑스오픈 3연패를 달성한 직후 소감을 밝혔다.

안세영은 25일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 열린 푸살라 신두(인도)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 결승전에서 게임 스코어 2대1(16-21, 21-11, 21-12)로 역전승했다. 파죽의 50연승을 질주한 안세영은 올 시즌 개인전 10번째 금메달을 목에 걸었다. 올 시즌 66승1패, 경이로운 기록을 이어갔다.

신두를 상대로 패배한 적이 없었던 안세영이지만 1세트를 내주면서 끌려갔다. 안세영은 2게임 분위기를 바꿨다. 한번 잡은 리드를 내주지 않으면서 21-11로 완벽하게 눌렀다. 3세트 역시 다르지 않았다. 여제다운 활약이었다.

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South Korea's An Se-young celebrates after winning against Japan's Akane Yamaguchi during their women's singles semi-final match at the 2026 China Masters badminton tournament in Shenzhen, southern China's Guangdong province on September 5, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

이 대회 3연패이자 통산 4번째 우승이다. 시즌 10번째 정상에 오른 안세영은 최근 50연승을 이어가며 올해 국제대회에서 66승 1패를 기록했고, 여자 단식 국제대회 최다 우승 기록도 48회로 늘렸다.

결승을 마친 기분을 묻는 질문에 안세영은 "피곤하긴 하지만 정말 행복하다"고 답했다. 이어 "이번 주는 정말 놀라웠다고 생각한다. 여기 오신 팬분들 응원도 그렇고 항상 지치기도 했지만, 결국 해냈고 모든 걸 쏟아부었다"고 돌아봤다.

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우승 직후 스스로 왕관을 쓰는 듯한 세리머니를 한 이유에 대해서는 "알다시피 메이저 대회에서 우승해서 정말 좋고 행복하다. 그리고 많은 자원봉사자분들과 팬분들이 나를 응원해 주셨다"고 말했다.

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안세영은 "오늘은 정말 맛있는 한국 식당에 가서 함께 축하할 것 같다. 한식당에 가고 나서, 다음에 있을 경기에 출전할지 말지 결정하려고 한다"고 답했다.

South Korea's An Se-young hits a return to Japan's Akane Yamaguchi during their women's singles semi-final match at the 2026 China Masters badminton tournament in Shenzhen, southern China's Guangdong province on September 5, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

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현재 계획된 다음 대회 일정이 아직 없느냐는 질문에는 "네, 그렇다"고 답했다. 프랑스오픈 앞서 열린 덴마크오픈 결승에서 야마구치 아카네(일본)를 꺾고 대회 2연패를 달성했지만 안세영은 경기 도중 오른쪽 발목과 아킬레스건 부근에 통증을 느낀 바 있다. 우승 후 "몸 상태가 좋지 않다"고 고백했지만 프랑스오픈까지 뛰어 우승을 달성했다.

한편 안세영은 27일 오전 인천국제공항을 통해 귀국할 예정이다.