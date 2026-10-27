스포츠토토 수탁사업자 한국스포츠레저(주). 도박 예방활동 경찰 감사장 수상

한국스포츠레저 길제용 실장(오른쪽)이 함경철 서울남대문경찰서장에게 감사장을 받은 후 기념 촬영에 임하고 있다. 사진제공=한국스포츠레저(주)

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체육진흥투표권 스포츠토토 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 도박문제 예방 활동에 기여한 공로를 인정받아 경찰 감사장을 받았다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 스포츠토토 수탁사업자 한국스포츠레저는 김대욱 대표이사와 직원 4명 등 총 5명이 도박문제 예방 공모전 협업 공로로 서울경찰청장 및 서울남대문경찰서장 감사장을 받았다고 27일 밝혔다.

김대욱 대표는 지난 21일 서울남대문경찰서 3층 대강당에서 열린 '제81주년 경찰의 날 기념행사'에서 고범석 서울경찰청장이 수여한 감사장을 받았다. 직원 4명에게는 함경철 서울남대문경찰서장 명의의 감사장이 전달됐다. 한국스포츠레저는 국민체육진흥공단, 서울남대문경찰서와 함께 지난 7월20일부터 8월23일까지 '2026년 체육진흥투표권 도박문제 예방 콘텐츠 공모전'을 진행했다.

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도박문제와 불법도박의 위험성을 알리고 예방에 대한 사회적 관심을 높이기 위해 마련된 이번 공모전에는 총 107편의 작품이 접수됐고, 15편이 수상작으로 선정됐다.

청소년 도박문제 예방을 위한 활동도 이어가고 있다. 한국스포츠레저는 지난 26일부터 오는 11월 8일까지 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 청소년 도박문제 예방 캠페인을 진행한다.

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이번 캠페인에는 서울남대문경찰서가 제작한 'ZEP 퀴즈 콘텐츠'를 활용해 이용자들의 자발적인 참여를 유도하고, 청소년 도박문제의 위험성에 대한 인식을 높일 계획이다.

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한국스포츠레저 관계자는 "도박문제 예방 활동의 의미를 인정하고 감사장을 수여해 준 서울경찰청과 서울남대문경찰서에 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 경찰과 긴밀히 협력해 청소년 도박문제의 위험성을 알리고 예방 활동을 지속하겠다"고 말했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com