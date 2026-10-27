일본 무대 경험 '국가대표' 송제우, 男 핸드볼 전체 1순위 SK호크스 합류…女 우선지명 김은율, 충남개발공사行

사진제공=한국핸드볼연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 핸드볼 리그에서 경함을 쌓은 레프트윙 송제우가 SK호크스 유니폼을 입는다.

SK호크스는 27일 서울 강서구 메이필드 호텔에서 열린 2026~2027시즌 핸드볼 H리그 남자부 신인 드래프트에서 1라운드 1번으로 송제우의 이름을 불렀다. 2002년 10월 28일생인 송제우는 만 24번째 생일을 하루 앞두고 전체 1순위의 영광을 안았다. 한국체대를 졸업한 송제우는 지난해 후쿠오카 골든 울브스에 입단했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 국가대표로 활약했다. 그는 "새로운 팀에 가서 보탬이 되는 선수가 되도록 열심히 노력하겠다"고 다짐했다.

여자부 드래프트에서는 H리그에 새로 합류한 9번째 구단 충남개발공사가 연맹 세칙에 따라 신생팀 우선 지명으로 김은율(정신여고)을 뽑았다. 김은율은 2025, 2026년 청소년 국가대표로 활약하며 2025년 제11회 아시아여자청소년선수권대회 3위, 2026년 제18회 아시아여자주니어선수권대회 2위에 올랐다. 김은율은 "높은 순위에 뽑아주셔서 감사하고, 이에 맞게 훈련 열심히 해서 좋은 모습 보여드리겠다"고 각오를 다졌다.

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남녀 구단은 2025~2026시즌 정규리그 성적에 따라 확률 추첨 방식으로 1라운드 추첨 순서를 정했다. 이후에는 직전 라운드의 역순으로 선수를 선발했다. 남자부 드래프트에는 19명이 참가를 신청해 13명(68％)이 실업팀과 계약했다. 여자부 참가 신청 선수 22명 중 18명(82％)이 둥지를 찾았다. 남자 1라운드 1∼3순위 지명 선수는 계약금 7000만원, 4∼5순위 선수는 5000만원을 각각 받는다. 여자부 드래프트 1라운드 1∼4순위 지명 선수는 계약금 7000만원, 5∼9순위 선수는 5000만원을 각각 수령한다. 남녀 계약기간은 최대 5년 이내에 조정할 수 있으며, 연봉은 세금 포함 2700만원 이상이다. 우리나라 최저시급에 맞춘 액수다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com