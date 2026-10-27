"충격" 안세영 결국 지쳤다…韓 관심 폭발 코리아오픈 출전 불투명 "재정비할 시간 필요→몸 상태 면밀히 체크"

안세영 귀국 답변은(?) (영종도=연합뉴스) 서명곤 기자 = 프랑스오픈 3연패를 달성하며 시즌 10번째 우승 트로피를 들어 올린 안세영이 27일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.10.27 seephoto@yna.co.kr(끝)

시즌 10번째 우승 달성한 안세영 귀국 (영종도=연합뉴스) 서명곤 기자 = 프랑스오픈 3연패를 달성하며 시즌 10번째 우승 트로피를 들어 올린 안세영이 27일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.10.27 seephoto@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 돌아왔다.

안세영은 최근 덴마크오픈-프랑스오픈에서 2연속 금메달을 목에 걸었다. 27일 인천국제공항을 통해 귀국한 안세영은 "이기는 건 너무나도 좋고 그 순간에는 정말 행복하지만, 하루가 지나면 잊어버리려고 한다. 다음 경기들이 계속 이어지다 보니 기쁨을 길게 누릴 겨를이 없다. 다음 목표가 있어 새롭게 준비하기에는 좋지만, 우승의 여운을 깊게 느낄 수 없다는 점은 조금 아쉽기도 하다"고 말했다.

막을 선수가 없다. 안세영은 올 시즌 벌써 국제대회 개인전 10개의 우승컵을 거머쥐었다. 67차례 경기에 나서 66승1패(승률 98.51%)를 기록했다. 파죽의 50연승을 질주 중이다. 유일한 적은 오직 안세영, 본인 뿐이다.

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(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

안세영 귀국 답변은(?) (영종도=연합뉴스) 서명곤 기자 = 프랑스오픈 3연패를 달성하며 시즌 10번째 우승 트로피를 들어 올린 안세영이 27일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.10.27 seephoto@yna.co.kr(끝)

안세영은 프랑스오픈 우승 뒤 '왕관 세리머니'로 자축했다. 그는 "올해 대회 일정도 많이 마무리돼 가고 있어서, 스스로를 자축하고 싶은 마음에 해봤다"고 했다.

우려되는 부분은 있다. 몸 상태다. 그는 지난 7월 일본오픈 당시 부상으로 잠시 쉼표를 찍었다. 덴마크오픈 결승 때는 발목을 다쳤고, 프랑스오픈 8강에선 무릎 통증으로 어려움을 겪기도 했다.

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안세영은 이제 전남 여수로 이동해 11월 3일 개막하는 '코리아오픈 슈퍼 500' 대회를 준비한다.

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국내 팬들이 안세영의 경기를 직접 볼 수 있는 유일한 대회라 큰 관심이 쏠리고 있다. 하지만 실제 출전 여부는 장담하기 어려운 상황이다.

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안세영은 "쉼 없이 계속 달려오기만 해서, 이제는 재정비할 시간이 좀 필요한 것 같다. 일단 휴식을 취하며 회복해 봐야겠지만, 몸 상태가 여전히 좋지 않다면 무리해서 출전할 수는 없다. 몸 상태를 면밀히 체크하면서 출전 여부를 고민해 볼 생각"이라고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com