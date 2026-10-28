'세계 최강' 안세영에 패한 거니까…'2주 연속 완패→7전 전패 굴욕' 日 오쿠하라 노조미 "3연속 준결승 진출 자신감"

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

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[스포츠조선 김가을 기자]오쿠하라 노조미(일본)가 '세계 최강' 안세영(삼성생명)에 패 하고도 자신감을 얻었다.

일본 언론 '데일리스포츠'는 27일 '오쿠하라가 3개 대회 연속 4강에 올랐다. 밝은 표정으로 귀국했다. 2028년 LA올림픽을 향한 청신호를 켰다'고 보도했다.

오쿠하라는 10월 나선 아크틱오픈-덴마크오픈-프랑스오픈에서 모두 3위를 기록했다. 공교롭게도 그는 덴마크오픈-프랑스오픈 4강에서 연달아 안세영과 격돌했다. 안세영은 덴마크오픈에서 단 36분만에 오쿠하라를 게임 스코어 2대0(21-16, 21-8)으로 제압했다. 프랑스오픈 준결승전에서도 4게임스코어 2대0(21-12, 21-19)으로 이겼다. 이로써 안세영은 오쿠하라를 상대로 7전 전승을 내달렸다. 또한, 덴마크오픈-프랑스오픈을 연달아 석권하며 올해만 국제대회 개인전 10개의 금메달을 목에 걸었다.

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(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

'데일리스포츠'에 따르면 오쿠하라는 "눈앞의 한 경기, 한 공, 한 타에 필사적으로 임했던 것들이 쌓인 결과다. 3개 대회 연속 준결승 진출이라는 성과를 거둬 자신감을 얻었다. 올림픽이 한층 가까워졌다. 지난 1년간 경기를 치르며 조금씩 실감했는데, 이번 대회들을 통해 그것이 확신으로 바뀌었다"고 말했다.

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

한편, 안세영은 올해 67차례 경기에 나서 66승1패(승률 98.51%)의 경이로운 기록을 써 내려가고 있다. 그는 27일 인천국제공항을 통해 귀국해 "이기는 건 너무나도 좋고 그 순간에는 정말 행복하지만, 하루가 지나면 잊어버리려고 한다. 다음 경기들이 계속 이어지다 보니 기쁨을 길게 누릴 겨를이 없다. 다음 목표가 있어 새롭게 준비하기에는 좋지만, 우승의 여운을 깊게 느낄 수 없다는 점은 조금 아쉽기도 하다"고 말했다.

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그는 11월 3일 개막하는 '코리아오픈 슈퍼 500' 대회를 준비한다. 안세영은 "쉼 없이 계속 달려오기만 해서, 이제는 재정비할 시간이 좀 필요한 것 같다. 일단 휴식을 취하며 회복해 봐야겠지만, 몸 상태가 여전히 좋지 않다면 무리해서 출전할 수는 없으니 몸 상태를 면밀히 체크하면서 출전 여부를 고민해 볼 생각"이라고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com