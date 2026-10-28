"경악!" 中 'AN, 경기할수록 더 강해진다'…안세영 향한 '감탄' 나왔다 '엘리트 선수다운 강인한 정신력' 극찬 폭발

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

epa13330214 An Se Young (up) of South Korea in action against Sindhu Pusarla (down) of India during their Women's single final match at the Yonex French Open 2026 tournament at Arena Grand Paris in Paris, France, 25 October 2026. EPA/YOAN VALAT

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명) 앞에 중국이 놀라움을 금치 못했다.

중국의 '넷이즈'는 26일 '안세영이 푸살라 신두(인도)와의 대결에서 역전승을 거뒀다. 안세영은 1게임을 내주며 초반 열세에 놓였지만, 흔들림 없는 평정심을 유지했다. 탄탄한 기술적 기반과 끈질긴 투혼을 앞세워 내리 두 게임을 따냈다'고 보도했다.

안세영은 25일 프랑스 파리에서 열린 신두와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 결승전에서 게임스코어 2대1(16-21, 21-11, 21-12)로 역전승했다. 안세영은 2019, 2024, 2025년에 이어 대회 3연패이자 프랑스오픈 통산 4번째 금메달을 목에 걸었다.

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(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young (R) of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India pose at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

초반 상황은 좋지 않았다. 신두가 큰 키(1m79)를 앞세워 안세영을 압박했다. 안세영은 결정적 순간 실책이 겹치며 흔들렸다. 11-11 동점 상황에서 3연속 점수를 내주는 등 좀처럼 기세를 올리지 못한 채 16-21로 밀렸다.

안세영은 물러서지 않았다. 2게임, 경기의 균형을 맞췄다. 그는 8-7 상황에서 3연속 득점하며 인터벌에 먼저 도달했다. 당황한 신두는 실수를 연발하며 흔들렸다. 안세영은 16-8, 더블 스코어를 만들었다. 기세를 올린 안세영은 차곡차곡 점수를 쌓으며 2게임을 챙겼다. 운명의 마지막 게임. 두 사람은 9-9, 팽팽하게 격돌했다. 안세영의 뒷심이 더 강했다. 그는 집중력을 끌어올려 6연속 득점을 따내며 승기를 잡았다. 여유롭게 리드를 유지하며 챔피언의 마침표를 찍었다.

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

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'넷이즈'는 '신두는 경기 초반 매우 좋은 컨디션을 보였다. 하지만 진정한 엘리트 선수는 역경 속에서도 스스로 변화를 꾀할 줄 아는 법이다. 안세영은 2게임이 시작되자 전술적 리듬을 바꿔 신두를 코트 곳곳으로 더 효과적으로 움직이게 만들었다. 이는 신두의 범실 증가로 이어졌다. 안세영 특유의 끈질긴 수비는 신두의 강력한 스매시를 거듭 무력화했다. 마지막 게임은 안세영의 뛰어난 기술적 역량과 강인한 정신력을 유감없이 보여준 무대였다. 그는 경기 흐름을 완벽하게 장악했다. 신두의 막판 추격에도 안세영은 흔들리지 않았다. 매우 의미 있는 역전승이었다'고 했다.

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이 매체는 '안세영은 초반에는 다소 주춤할지라도 점차 기세를 올리며, 경기를 진행할수록 더욱 강해지는 모습이다. 그는 엘리트 선수다운 강인한 정신력을 유감없이 발휘했다. 밀리고 있을 때는 침착함을 유지했고, 압박 속에서도 포기하지 않았으며, 앞서고 있을 때는 집중력을 잃지 않았다. 이 역전승의 이면에는 매일 반복된 혹독한 훈련이 자리하고 있다. 엄청난 체력 소모 속에서도 마지막 게임까지 수준 높은 공수 능력을 유지할 수 있었던 것은, 그가 수행해 온 체계적인 훈련이 얼마나 효과적이었는지를 여실히 보여준다. 안세영은 여자 배드민턴계에 영광스러운 한 페이지를 써 내려가고 있다'고 극찬했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com