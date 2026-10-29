'라스트 킹'과의 의미있는 '라스트 댄스', 서울림운동회 3년차→'특별한 원팀' 신원중의 남다른 동기부여[제5회 서울림운동회]

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 마친 후 최종왕 선생님과 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 마친 후 최종왕 선생님과 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 마친 후 최종왕 선생님과 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 마친 후 밝은 표정으로 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 하고 있다. 학생들을 지도하고 있는 최종왕 선생님. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

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10월 어느 가을날, 하교를 하는 학생들 사이로 운동장 야외 농구 코트를 향해 당당하게 발걸음을 옮기는 학생들이 있었다. 신원중의 '서울리머'였다. 10월 31일 서울대 종합체육관에서 열리는 '모두의 운동회' 제5회 서울림운동회(주최·주관 서울시장애인체육회-스포츠조선, 위피크, 후원 서울시-서울시교육청-문화체육관광부-대한장애인체육회-서울대 스포츠진흥원-건강한신체활동연구소) 준비에 여념이 없었다. 벌써 두 달째 방과 후 훈련이 계속되고 있지만, '대표 선수'들의 표정은 지친 기색보단 설렘, 기분 좋은 긴장감으로 가득했다. 신원중 '캡틴' (정)재원이는 "처음엔 힘들었지만, 연습을 하다 보니 익숙해졌다"라며 웃었다. 공을 탕탕 튕기는 소리가 조용한 운동장을 가득메웠다. 재원이와 같은 반 친구이기도 한 (김)두선이는 "처음엔 손이 떨렸지만, 계속 하다 보니 자신감이 생겼다. 처음엔 1개(골)를 넣었지만, 지금은 2~3개(골)를 넣고 있다. 체육시간에도 계속 농구를 해왔다"라고 말했다.

신원중은 2024년부터 3년 연속 서울림에 참가하는 '단골 손님'. 학생 모집부터 운동회 준비까지 운동회 준비 과정이 일사천리로 이뤄지고 있다. 신원중은 골밑슛 릴레이와 단체줄넘기, 두 가지 종목에 도전장을 내밀었다. 이날은 단체줄넘기의 핵심 전력인 3학년 선배들이 학교 일정으로 부득이 불참하면서, 골밑슛 릴레이 훈련만 진행했다. 신원중의 대회 목표는 14개다. 특수학생인 두선이가 2~3개를 책임져주면 목표를 달성하기가 수월해진다. 학생들 사이에서 '라스트 킹'이라는 애칭으로 불리는 최종왕 신원중 특수교사는 단순히 학생들 개인 기량에만 맡기지 않고, 과학적인 방식을 도입했다. 한 학생이 10초 내로 슛을 쏘고 돌아와 바통 터치를 하면 개인당 최소 4번씩 기회가 돌아간다는 점을 학생들에게 주입했다. 슈팅의 정확도도 중요하지만, 다음 순번의 학생에게 바운드로 정확히 공을 패스해 시간을 줄여야 한다고 강조했다. 이를 위해 타이머도 구비했다. 학생들은 몇 초가 남았는지를 직접 보면서 연습에 임할 수 있다. 훈련 전 여느 중학생들처럼 왁자지껄 수다를 떨던 서울리머들은 연습은 문자 그대로 실전처럼 임하는 모습이 인상적이었다. 최 교사는 장애-비장애 학생들이 서로 어우려지는 서울림에 참가하는 것 자체에 의의가 있다고 강조했지만, 학생들의 '입상 욕심'까진 어쩔 도리가 없다. 두선이는 "작년엔 부상 때문에 스태킹 릴레이 종목에 참가하지 못해 아쉬웠다. 형 누나들이 뛰는 모습을 보며 부러웠다"며 "(운동회에 나간 만큼)상을 타야 한다. 머릿속 상상으론 1등을 할 것 같지만, 현실은 우리가 2등을 하지 않을까 싶다"라며 웃었다. 신원중은 첫 참가한 2024년 서울림운동회 중등부 단체줄넘기에서 깜짝 우승을 차지한 저력이 있다.

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

7일 오후 서울신원중학교에서 장애/비장애 학생들이 서울림운동회 종목인 농구 골밑슛 릴레이 연습을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

'스몰 스쿨'의 힘이다. 신원중은 1~3학년을 다 합쳐 10개 학급, 학생수는 230명이 채 안 된다. 같은 초등학교 출신, OO의 동생과 OO의 언니, 오빠가 같은 반에서 같이 어우러진다. 개학 후 한 달이 지나면 대부분의 신상 정보를 파악한다. 이번 서울림 참가 학생 대부분도 2학년 1반 절친들이다. 서로 같이 어울리는 시간이 많다 보니 눈빛만 봐도 통한다. 장애는 이들 사이에 있어선 장애물이 아니다. 최 교사는 "어떤 학교에선 장애가 기준선이 된다. 우리 학교는 그게 아니더라도 다른 선이 많다. 탈북민, 일본, 베트남 학생 등 다문화 학생들이 많다 보니, '너랑 나랑은 다르다'라는 인식이 베이스에 깔려 있다. 학생들이 다양성을 이해한다. 수용성은 선생인 나보다 나은 것 같다. 우린 처음 서울림을 준비할 때부터 장애, 비장애를 구분짓지 않고, 농구를 조금 잘하는 친구, 농구를 못하지만 배우고 싶은 친구들이 모여 팀을 꾸렸다"라고 말했다. 재원이는 신원중만의 장점에 대해 "학생수가 적은 만큼, 학생들끼리 우정이 돈독하다"고 했다. 체육에 진심인 최 교사는 관내 9개 학교와 함께 '명랑 가을 운동회'도 열어 장애 학생들이 마음껏 뛰놀 수 있는 토대를 마련했다. "공항중에 재직 중인 학교 동기와 '같이 피구 한 판 해볼까'에서 시작돼 지금은 규모가 상당히 커졌다. 운동회의 묘미를 살리되, 중증 학생도 할 수 있는 종목을 도입하는 등 매년 발전해왔다"라고 말했다. 이달 열린 가을 운동회엔 무려 70여명의 학생이 참가해 우정을 나눴다. 최 교사는 '서로+어울림'이라는 키워드에서 서울림운동회와 '명랑 가을운동회'가 비슷한 점이 많다. 서울림에서도 아이디어를 따왔다고 귀띔했다.

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최 교사의 존재는 그 자체로 동기부여다. 천하무적 이름 덕분에 학생들 사이에서 '라스트 킹(최종 왕)'이라는 애칭으로 불리는 최 교사는 이번이 신원중 소속으로 나서는 마지막 서울림, '라스트 댄스'다. 내년엔 새로운 학교로의 발령이 예정됐다. 재원이는 "아마 서울림을 하는 친구들만 최 선생님이 떠난다는 사실을 알고 있는 것 같다. 최 선생님은 항상 밝고 칭찬을 많이 해주시는 선생님이다. 함께할 시간이 얼마 남지 않았지만, 그 남은 시간 동안 행복하고 즐겁고 의미있는 시간을 보냈으면 좋겠다"라고 말했다. 두선이는 "선생님은 따뜻한 분"이라고 표현했다. 최 교사는 "처음 이 학교에서 '더 공감 교실' 사업 신청을 할 때도 내세울 게 없어서 신청서를 쓰다 말았던 기억이 있다. 그때부터 뿌려놓은 씨앗이 2~3년이 지나 점점 자라고 있다. 이번 서울림운동회에서 아이들과 함께 유종의 미를 거두면 참 좋을 것 같다"라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com