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'11월 지나기 전에 찾아가세요' 프로토승부식 미수령 적중금 8억4천만원 넘어…11월 시효 만료 예정 축구토토 승무패 미수령도 5874만원

최만식 기자

구글 선호 매체로 추가

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'11월 지나기 전에 찾아가세요' 프로토승부식 미수령 적중금 8억4천만원 넘어…11월 시효 만료 예정 축구토토 승무패 미수령도 5874만원
'11월 지나기 전에 찾아가세요' 프로토승부식 미수령 적중금 8억4천만원 넘어…11월 시효 만료 예정 축구토토 승무패 미수령도 5874만원

체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 미수령 적중금 현황을 공개하고, 수령을 당부했다.

29일 한국스포츠레저에 따르면 오는 11월 중 소멸 시효가 만료되는 프로토 승부식 게임(2025년 발행, 128~141회차)의 미수령 적중금이 8억4944만2940원(101만8093건)으로 집계됐다.

같은 기간 소멸 시효가 만료되는 축구토토 승무패 게임(2025년 발행, 72~78회차)에서도 5874만7600원(6535건)의 적중금이 아직 주인을 찾지 못했다.

스포츠토토 게임은 경기 취소 등으로 환불금이 발생할 수 있다. 따라서 구매한 투표권의 적중 여부뿐 아니라 환불 대상에 해당하는지도 확인할 필요가 있다.

스포츠토토 적중금은 지급 개시일부터 1년 안에 수령해야 한다. 기한 내 청구하지 않아 소멸 시효가 완성된 금액은 국민체육진흥기금으로 귀속돼 체육진흥을 위한 사업에 사용된다.

스포츠토토를 오프라인에서 구매한 고객은 공식 홈페이지의 '투표권 적중 확인 페이지'에 투표권 고유번호 15자리를 입력해 결과를 확인할 수 있다.

투표권에 인쇄된 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 적중 여부를 조회하는 것도 가능하다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "구매 후 보관 중인 투표권이 있다면 적중 여부와 환불금 여부를 꼼꼼히 확인해야 한다"라며 "상품과 회차마다 소멸 시효 만료일이 다른 만큼, 기한을 확인하고 기간 내 적중 또는 환불금을 수령할 것을 당부한다"라고 전했다.


최만식 기자 cms@sportschosun.com

'11월 지나기 전에 찾아가세요' 프로토승부식 미수령 적중금 8억4천만원 넘어…11월 시효 만료 예정 축구토토 승무패 미수령도 5874만원

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