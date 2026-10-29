"삶의 질 특별시 서울" 조성호 관광체육국장이 강추하는 10~12월 스포츠 핫플!+"모두의 스포츠 서울림운동회 응원합니다!"[진심인터뷰]

조성호 서울특별시 관광체육국장이 27일 서울 중구 프레스센터 집무실에서 서울림 V포즈르 취하며 미소짓고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 전영지 기자]"삶의 질 특별시 서울"은 오세훈 시장이 이끄는 '민선 9기' 서울의 새로운 슬로건이다. 23일 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 항소심 무죄 선고 직후 서울시는 "시민의 행복과 삶의 질을 높이는 '삶의 질 특별시', 외로움 없는 서울, 약자와의 동행, 청년 지원 등 중점 정책들을 더욱 힘있게 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

오 시장이 역점을 두고 있는 '더 따뜻하고 더 건강한, 삶의 질 특별시'를 만들기 위해 빼놓을 수 없는 두 축이 바로 스포츠와 관광이다. 시민의 일상에 활력을 불어넣고 도시의 매력을 키우는 일의 중심에 선 조성호 서울시 관광체육국장은 '민선 9기' 서울시청에서 가장 바쁜 리더 중 한 사람이다. '스포츠의 달' 10월 주말마다 하루 4~5개의 일정을 너끈히 소화한다. 체육진흥과장, 관광정책과장을 두루 거친 실무형, 현장형 '일잘러'다. 조 국장은 "현장에 가서 보면 비로소 답이 보인다"고 했다. 지난 주말 서울대체육관에서 열린 서울시 장애인생활체육 대회 현장, 25개 자치구에서 온 장애인 선수, 행정가들의 목소리에 귀기울이며 촘촘히 챙기는 모습이 인상적이었다.

사진제공=서울시장애인체육회

조성호 서울특별시 관광체육국장이 27일 서울 중구 프레스센터 집무실에서 '삶의 질 특별시 서울'의 주요 정책을 설명하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.27/

관광체육국의 가장 대표적인 체육 정책으로 조 국장은 "시민 누구나 집에서 10분 안에 운동을 시작할 수 있도록 한 '내 집 앞 10분 운세권(운동+역세권)'"을 소개했다. "쉬엄쉬엄 모닝, 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제 등 시민 누구나 자신의 체력, 속도에 맞게 참여할 수 있는 생활체육 프로그램도 인기다. 결국 삶의 질, 특별시란 누구나 일상에서 건강과 여유를 누리고 행복한 하루를 보낼 수 있도록 하는 것"이라고 설명했다. 서울의 체육, 관광 정책을 꿰뚫고 있는 조 국장에게 10~12월 스포츠 관광 추천 코스도 물었다. "10월엔 북한산, 북악산 산행을 추천드린다. K-등산은 젊은 세대, 외국인들 사이에 트렌드다. 서울같은 대도시에 접근성 좋은 산들이 있다는 건 흔치 않은 매력이다. 서울관광재단에서 운영하는 서울등산관광센터에선 장비, 등산화를 대여할 수 있다. 11월엔 한강을 따라 달리는 러닝 프로그램, 초보 러너를 위한 '7979 러닝 크루'도 추천한다. 여의나루, 광화문 지하철역엔 옷을 갈아입고, 짐도 보관할 수 있는 러너 스테이션이 있다. 12월은 역시 서울광장 스케이트장이다. 올해는 자정까지 운영해 더 많은 시민, 관광객들이 즐길 수 있도록 했다"고 설명했다.

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조 국장이 말하는 서울 스포츠 궁극의 가치는 결국 '모두의 스포츠'다. 장애 유무와 관계없이 누구나 함께 운동하고 어울릴 수 있는 환경을 만드는 것이야말로 '삶의 질 특별시'의 핵심 과제로 이달 노원구에 문을 연 서울어울림체육센터가 그 첫 발걸음이다. 조 국장은 "첫 발을 뗐다는 데 큰 의미가 있다. 아직 부족한 점도 있고, 당사자 입장에서는 미처 챙기지 못한 부분이 답답할 수 있다"면서도 "장애인과 비장애인이 함께 어울려 마음껏 운동할 수 있는 시설이 서울 시내에 처음으로 만들어졌다는 점이 중요하다"고 힘주어 말했다. "시설 조성에 그치지 않고 이용자의 목소리에 더 귀기울여 함께 자연스럽게 운동하는 스포츠 문화가 서울에 자리잡게 하는것이 목표"라고 강조했다.

조성호 서울특별시 관광체육국장이 27일 서울 중구 프레스센터 집무실에서 서울림운동희 포스터를 들어보이며 미소짓고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.27/

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이어 31일 서울대체육관에서 열리는 '모두의 운동회', 2022년 서울이 시작한 전국 유일의 '학교체육 어울림 운동회' 서울림운동회를 향한 확고한 지지를 표했다. "서울시 24개교 모집이 조기 마감됐다는 이야기를 듣고 반가웠다. 그만큼 장애-비장애학생들이 함께하는 신체활동에 대한 학교 현장의 관심, 참여열기가 높아지고 있다는 의미"라면서 "학교에서부터 장애 유무와 관계없이 같이 스포츠를 즐기면서 함께 성장한다. 이해력, 포용력도 생긴다. 함께 도전하고 성취하는 기쁨을 나누는 것이야말로 서울림이 가진 특별한 가치"라고 역설했다. "서울시는 앞으로 장애-비장애인들이 스포츠를 통해 어울릴 수 있는 기회를 더 많이 만들어가겠다"고 약속했다.

서울림운동회에 도전하는 서울리머들을 향한 따뜻한 응원도 잊지 않았다. "누구나 살다 보면 뭘 하려 해도 뜻대로 안되는 순간들이 있다. 힘들 때 서로를 응원하면서 함께 도전하고 함께 성취하는 기쁨, 어려움을 이겨내는 용기를 서울림을 통해 배우면 좋겠다"고 했다. "학생 한명 한명 이끌어주시는 선생님들께도 감사의 말씀을 드린다. 안전하게 마음껏 웃고 달리며 즐거운 하루를 보내길 바란다. 서울림운동회 파이팅!"

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서울시청=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com