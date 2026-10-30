'세계 최강' 안세영 없는 자리…'AN, 11전 전패' 푸살라 신두가 왕좌 노린다 '압도적 경기력→스트레이트 승리' 환호

epa13330213 Sindhu Pusarla of India in action against An Se Young of South Korea during their Women's single final match at the Yonex French Open 2026 tournament at Arena Grand Paris in Paris, France, 25 October 2026. EPA/YOAN VALAT

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young (R) of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India pose at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 없는 자리, 푸살라 신두(인도)가 왕좌를 노린다.

신두는 29일(이하 한국시각) 독일 자르브뤼켄에서 열린 로시 옥타비아 판차사리(프랑스)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 헤일로오픈(슈퍼 500) 16강전에서 게임스코어 2대0(21-9, 21-6)으로 이겼다. 승리까지 걸린 시각은 단 26분이었다. 신두는 8강에서 아말리 슐츠(덴마크)와 격돌한다.

epa13330214 An Se Young (up) of South Korea in action against Sindhu Pusarla (down) of India during their Women's single final match at the Yonex French Open 2026 tournament at Arena Grand Paris in Paris, France, 25 October 2026. EPA/YOAN VALAT

인도의 '인디아투데이'는 '신두가 압도적인 경기력으로 스트레이트 승리를 거뒀다. 올림픽에서 두 차례 메달을 목에 건 신두는 완승을 거뒀다. 그는 경기 시작부터 주도권을 잡았다. 전체 57득점 중 42점을 따내는 압도적 기량으로 손쉽게 승리를 확정했다. 그는 준우승을 기록한 프랑스오픈에서의 좋은 흐름을 이어가고 있다'고 보도했다.

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(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

1995년생 신두는 2016년 리우올림픽 여자 단식 은메달, 2020년 도쿄올림픽 여자 단식 동메달을 목에 걸었다. 가장 최근엔 프랑스오픈에서 준우승을 기록했다. 신두는 25일 프랑스 파리에서 열린 프랑스오픈(슈퍼 750) 결승전에서 안세영에 게임스코어 1대2(21-16, 11-21, 12-21)로 역전패했다. 안세영은 이날 승리로 2019, 2024, 2025년에 이어 대회 3연패이자 프랑스오픈 통산 4번째 금메달을 목에 걸었다. 올해 67전 66승1패를 기록, 승률 98.5％에 달하는 경이로운 질주를 이어갔다. 신두를 상대로 11전 전승을 챙겼다.

안세영은 50연승을 질주하며 올 시즌에만 벌써 10번째 국제대회 개인전 금메달을 목에 걸었다. 또한, 통산 48번째 국제대회 단식 타이틀을 거머쥐었다. 이 부문 역대 최다 우승 신기록을 다시 갈아치웠다. 종전 기록은 인도네시아의 배드민턴 '전설' 수지 수산티(46승)가 보유하고 있었다. 안세영은 지난주 덴마크오픈에서 우승을 차지하며 이 기록을 새로 썼는데, 불과 한 주만에 자신의 기록을 경신했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com