"한계가 보이지 않는 챔피언" '세계 최강' 안세영 향한 극찬 폭발…'배드민턴 역사상 최고의 선수'

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young (R) of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India pose at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)을 향한 극찬이 나왔다.

인도의 '스포츠스타'는 29일(이하 한국시각) '안세영의 플레이는 단순히 강력한 힘이나 쉼 없는 공격에만 의존하지 않는다. 그는 코트 공간을 활용하고, 랠리의 속도를 조절하며, 상대가 매 득점을 따내기 위해 엄청난 노력을 기울이게 만드는 능력을 갖추고 있다. 한계가 보이지 않는 챔피언'이라고 보도했다.

안세영은 올 시즌 국제대회 개인전에서만 금메달 10개를 목에 걸었다. 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국·2위)에게 올 시즌 유일한 패배를 당한 이후로는 단 한 번도 지지 않았다. 올해 67전 66승1패를 기록, 승률 98.5％에 달하는 경이로운 질주를 펼치고 있다. 안세영은 지난 시즌 11개 대회 정상에 오르며 남녀 단식 통틀어 역대 한 시즌 최다 우승 타이기록을 작성했는데, 그 기록을 바꾸는 것도 가시권에 뒀다.

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South Korea's An Se-young gestures after defeating Japan's Akane Yamaguchi in the women's singles badminton final match at the Asian Games in Ichinomiya, Japan, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Dita Alangkara)

'스포츠스타'는 '안세영은 기계에 비유되지만, 그의 천재성을 온전히 설명하기엔 부족하다. 그는 기회가 왔다고 해서 무조건 스매시를 날리지 않는다. 대신 상대를 코트 한쪽 구석으로 몰아넣고, 상대가 방금 샷을 보낸 바로 그 구석으로 다시 공을 보내 압박한다. 상대가 가장 예상치 못한 순간에 방향을 바꾸는 플레이는 치명적이다. 안세영의 경기에서 인내심은 파워만큼이나 중요하다. 움직임, 예측 능력, 그리고 전술적 규율이 결합된 그의 플레이 스타일은 세계 랭킹 1위 자리를 169주 동안 지킬 수 있었던 원동력'이라고 했다.

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

이 매체는 '안세영은 천위페이(중국)에 2019년부터 2021년까지 7전 전패로 밀리고 있었다. 하지만 이후 그는 이 라이벌 관계를 완전히 뒤집어 현재는 18승14패로 앞서고 있다. 한때 자신을 압도했던 상대들에게 완벽히 적응할 수 있는 선수로 성장했음을 잘 보여준다. 그는 동시대 최고의 선수 중 한 명으로 확고히 자리잡았다. 올 시즌을 끝으로 기존 21점제(3전2승제)에서 15점제로 바뀐다. 현재까지 그의 기록은 배드민턴 역사상 최고의 선수 중 한 명이라는 사실을 의심할 여지 없이 증명한다. 그의 경기를 보는 것은 마치 정교하게 짜여진 안무를 감상하는 것과 같다. 관건은 포인트 수가 줄어든 상황에서 안세영이 그 모든 것을 결정짓는 데 필요한 시간을 충분히 확보할 수 있을지 여부'라고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com