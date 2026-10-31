"K-장애인체육 키다리아저씨→亞장애인체육 희망과 미래" BDH 배동현 이사장, 亞12개국 후원 협약

사진제공=BDH재단

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[스포츠조선 전영지 기자]'장애인체육의 키다리아저씨' 배동현 BDH재단 이사장이 아시아 장애인체육의 새 비전을 제시했다.

배동현 이사장은 20일 일본 나고야에서 개최된 '아시아인의 밤(Asian Night)' 행사에서 아시아 12개국 국가패럴림픽위원회(NPC)와 전례 없는 규모의 장애인체육 발전을 위한 공동 업무협약을 체결했다. 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 현장서 진행된 이번 행사는 아시아패럴림픽위원회(APC), 대한장애인체육회, BDH재단이 공동 개최했고, 마지드 라셰드 APC 회장, 정진완 대한장애인체육회장 등과 아시아 39개국 NPC 및 국제 스포츠 관계자 160여명이 참석했다.

이번 협약을 통해 BDH재단은 파키스탄, 네팔, 몰디브, 스리랑카, 라오스, 미얀마, 동티모르, 베트남, 캄보디아, 키르기스스탄, 요르단, 몽골 등 아시아 12개국과 함께 2027~2030년 선수 및 지도자 역량 강화, 여성·청소년 선수의 스포츠 참여 기회 확대, 국제교류 및 개발 프로그램 지원 등 장애인체육의 지속가능한 발전을 위한 다양한 사업을 추진할 예정이다.

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이에 앞서 APC도 17일 BDH재단과의 4년 전략적 파트너십을 공식 발표했다. BDH재단은 APC의 유일한 공식 '프레스티지 파트너' 위상과 함께 장기적 협력 기반을 구축했다.

배동현 이사장은 자타공인 '장애인체육의 키다리아저씨'다. 2018년 평창동계패럴림픽을 앞두고 국내 최초의 파라 노르딕스키 실업팀을 창단, '노르딕 철인' 신의현의 사상 첫 금메달을 이끌었고, 2026년 밀라노-코르티나 패럴림픽에선 '스마일 철녀' 김윤지(한체대)의 역대 최다 메달(금2, 은3) 쾌거를 물심양면 지원했다. 하계 종목에선 BDH파라스 사격팀을 창단, 2024년 파리패럴림픽에서 '금3, 은1, 동2'를 명중시키며 12년 만에 금메달을 되찾아왔다. 평창패럴림픽 직후 선수단에 큰절을 올리고, 파리패럴림픽 직후 팀코리아 선수단 모두가 '위대한 승자'라며 순금 메달을 선물한 미담은 두고두고 회자된다. 국내뿐 아니라 아시아, 아프리카, 오세아니아 선수, 스포츠 단체를 대상으로 오랜 기간 묵묵히 후원을 이어왔다.

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배동현 이사장은 "BDH재단은 스포츠가 삶을 변화시키는 힘을 갖고 있으며, 어떠한 선수의 잠재력도 환경적 한계에 갇혀서는 안 된다고 믿는다"면서 "APC와의 파트너십은 단순한 지원을 넘어 아시아 전역의 장애인 선수들에게 지속적인 변화를 만들어내고 새로운 기회의 문을 열어주는 일"이라고 말했다. "앞으로도 APC 및 각국 패럴림픽위원회와 긴밀히 협력해 선수들의 꿈과 도전을 지원하고, 아시아 장애인체육과 패럴림픽 운동의 지속 가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다"는 의지를 전했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com