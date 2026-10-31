'서울림 3연속 출전' 정근식 서울시교육감 "나눔과 성장, 다른 시도 교육청도 함께 했으면"[서울림운동회]

정근식 서울특별시교육감이 19일 서울 용산구 후암동 서울특별시교육청에서 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

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[스포츠조선 전영지 기자]"서울림운동회, 올해도 참가합니다!" '서울 교육 수장' 정근식 서울특별시 교육감은 '모두의 운동회' 서울림운동회 '찐 팬'이다.

2024년 첫 임기 시작 후 가장 먼저 찾은 현장이 서울림운동회(주최·주관 서울시장애인체육회-스포츠조선, 위피크)다. 장애-비장애학생들이 스포츠를 통해 마음의 장벽을 허물고 숲처럼 어우러지는 '서로+어울림'의 취지에 깊이 공감했다. 지난해는 오후 내내 현장에서 학생들과 함께했다. '서울림운동회'만의 엔딩 세리머니, 일명 '가드 오브 아너(guard of honor)'엔 누구보다 열정이 넘쳤다. 내빈, 스태프, 자원봉사자 등 어른들이 도열해 하루 동안 서로 어울려 최선을 다해 달린 학생들을 박수와 함성으로 환송하는 자리에서 정 교육감은 신명 나는 하이파이브로 진심 어린 응원의 마음을 전했다.

정근식 서울특별시교육감이 19일 서울 용산구 후암동 서울특별시교육청에서 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 서울림 V포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

10월의 마지막 날인 31일 오전 9시30분 서울대학교 종합체육관에서 개막하는 제5회 서울림운동회를 앞두고 만난 정 교육감은 '3연속 참가'를 공언했다. 5회째를 맞는 서울림운동회, 중고 24개교 중 6개교(경기고, 동명여고, 서울사대부고, 수서중, 종암중, 청운중)가 2022년부터 올해까지 5년 연속 출전이다. 두 번째 임기 시작 후 어김없이 '출석'을 약속한 정 교육감 역시 "2024년 교육감으로 취임한 후에 가장 의미 있게 참여한 행사가 서울림운동회"라고 했다. "장애-비장애학생들이 함께 어울리면서 서로 존중하고 배려하는 것을 배우는 의미 있는 대회가 벌써 5회째다. 학생들이 서로를 배려하고 존중하는 멋진 모습을 보여주는 대회다. 새로운 서울교육의 문화를 만드는 의미 있는 전통이 계속 이어지도록 노력하겠다"고 했다. "경기 후 모든 참가자들이 우리 학생들을 환송해 주는 멋진 이벤트가 지금도 생각난다. 학생들이 사회로부터 존중받고 인정받고 응원받는다는 메시지가 담긴 이 이벤트가 지속되길 바란다. 이를 통해 학생들 스스로도 존중하는 생각, 태도, 행동을 갖게 될 것"으로 기대했다. 서울대 사회학과 교수 출신으로 마이너리티의 문제에 천착해온 학자이자 교육자인 정 교육감의 모두의 스포츠에 대한 지지는 확고하다. 대한민국교육감협의회 제11대 회장으로서 서울교육이 시작한 '모두의 운동회'가 서울을 넘어 전국으로 퍼져 나가는 일에도 관심을 표했다. 서울림 모델을 16개 시도로 확대해 대한민국 모든 학생이 학교에서 스포츠를 통해 '서로+어울림'을 경험하고, 전국학교스포츠클럽대회 같은 전국 단위 통합체육 플랫폼을 구축하는 '행복한 구상'에 대해 확고한 지지를 표했다.

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정근식 서울특별시교육감이 19일 서울 용산구 후암동 서울특별시교육청에서 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

그는 "서울림운동회에 대한 지원은 교육 재정 축소에도 불구하고 지속될 것이다. 예산이 더 많이 확보되면 더 큰 규모로 확대할 수 있다. 다른 교육청들도 함께 참가하면 좋겠다. 시도 교육감님들과 상의해서 다른 교육청 학생들도 참여할 수 있게 협약을 해가려는 마음도 갖고 있다"고 강조했다. "서울 교육 프로그램 중 의미 있고, 사회에서 꼭 필요한 프로그램은 다른 교육청과 공유하고 협력하는 정책을 추진하고 있다. 서울림운동회 또한 그런 정책으로 다른 교육청과 상의해 참여 확대를 생각하고 있다"고 설명했다.

서울림통합스포츠클럽에서 구슬땀을 흘리고 있는 서울리머, 교사들을 향한 따뜻한 응원의 메시지도 잊지 않았다. 정 교육감은 "선생님들이 서울림운동회에서 열심히 학생들을 지원하고 지도하는 모습을 보면서 깊은 감명을 받았다. 선생님들의 헌신에 대해 교육청을 대표해 진심으로 감사드린다"며 고개 숙였다. "서울림 학생들을 볼 때마다 그 표정이 너무 행복했다. 그런 행복한 모습이 일상에서도 지속되도록 더 열심히 지원하겠다"고 약속했다. 3연속 출전 베테랑답게 서울림 V 포즈 응원도 자연스러웠다. "올해도 행복하고 즐거운 서울림운동회가 되길 기원합니다. 서울림운동회 파이팅! 서울교육 파이팅!"

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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