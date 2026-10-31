'GOAT의 라스트댄스' 최민정, 쇼트트랙 2차 월드투어 첫날 전 종목 조 1위 예선 통과 '기염'

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[스포츠조선 박찬준 기자]올 시즌을 마치고 태극마크를 반납하는 최민정(성남시청)이 여전한 기량을 뽐냈다.

최민정은 31일(한국시각) 캐나다 몬트리올 모리스 리샤르 아레나에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 대회 첫날 각 개인 종목 예선에서 모두 조1위로 통과했다.

여자 500ｍ 2차 예선 4조에서 42초793의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과한 최민정은 여자 1000ｍ 2차 예선 2조에서도 1분30초772의 기록으로 쑹자루이(중국)을 제치고 1위에 올랐다. 주 종목인 여자 1500ｍ 준준결승 2조에선 2분36초528의 기록으로 가장 먼저 결승선을 끊었다.

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최민정은 지난 4월 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 2026~2027시즌을 끝으로 대표팀에서 은퇴하겠다고 밝혔다. 최민정은 월드투어 1차 대회에서 여자 1000ｍ 우승을 포함해 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 1개를 수확하는 등 변함없는 기량을 과시하고 있다.

반면 최민정의 뒤를 이을 선수로 꼽히는 '람보르길리' 김길리(성남시청)는 이날 두 차례 넘어지면서 개인전 전 종목 탈락의 아픔을 맛봤다.

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여자부에서는 최민정 외에 최지현(전북도청)이 500ｍ 2차 예선을 통과했다. 심석희(서울시청)와 김민지(한국체대)는 나란히 1000ｍ, 1500ｍ 예선 통과에 성공했다.

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한편, 남자부에선 500ｍ 신동민(화성시청), 이정민(성남시청), 1000ｍ 신동민, 1500ｍ 신동민, 이규호(한국체대)가 예선 통과에 성공했다.

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계주에서도 선전이 이어졌다. 김태성(화성시청), 배서찬(고양시청), 최지현, 김민지가 출전한 혼성 2000ｍ 계주 대표팀은 준준결승 2조에서 1위를 차지했다. 이정민, 신동민, 배서찬, 김태성이 나선 남자 5000ｍ 계주 대표팀도 준준결승 1조에서 1위로 통과했다.

대표팀은 1일부터 2일까지 메달 레이스를 펼친다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com