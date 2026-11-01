은퇴 시즌 맞아? '라스트댄스' 최민정의 환상 역전극! 2차 투어 女1000m 금메달 '2대회 연속 개인전 金'...계주서도 날찌르기로 은메달

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[스포츠조선 박찬준 기자]은퇴 시즌이 맞나 싶을 정도다.

라스트댄스에 나선 'GOAT' 최민정(성남시청)이 쇼트트랙 월드컵에서 두 대회 연속 개인전 금메달을 따냈다. 올 시즌을 끝으로 태극마크를 내려놓는 최민정은 1일(한국시각) 캐나다 몬트리올 모리스 리샤르 아레나에서 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 대회 둘째 날 여자 1000m 결승에서 1분30초273의 기록으로 우승했다.

지난주에 열린 월드투어 1차 대회에서 여자 1000ｍ 우승을 포함해 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 1개를 수확했던 최민정은 2주 연속 개인전 금메달을 목에 걸며 여전한 클래스를 과시했다.

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최민정은 전날 각 개인 종목 예선에서 모두 조1위로 통과했다. 여자 500ｍ 2차 예선 4조에서 42초793의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과한 최민정은 여자 1000ｍ 2차 예선 2조에서도 1분30초772의 기록으로 쑹자루이(중국)을 제치고 1위에 올랐다. 주 종목인 여자 1500ｍ 준준결승 2조에선 2분36초528의 기록으로 가장 먼저 결승선을 끊었다.

쾌조의 컨디션을 보인 최민정은 이날 결선에서 극적인 역전극을 펼쳤다. 코트니 사로 등 캐나다 선수 3명, 벨기에의 하너 데스멋과 경쟁한 최민정은 레이스 초반 캐나다 선수들의 견제 속에 후미에서 기회를 엿봤다.

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캐나다 선수 3명은 1~3위에 자리를 잡고 레이스를 끌고 갔다. 체력을 비축하며 4위로 레이스를 이어가던 최민정은 결승선 두 바퀴를 남기고 승부수를 던졌다. 아웃코스로 빠져나와 전력 질주하면서 앞선 캐나다 선수 두 명을 잇달아 제쳤다.

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혼전 속에 2위로 마지막 바퀴에 접어든 최민정은 마지막 코너에서 인코스를 파고들어 선두 사로까지 제치면서 극적으로 우승했다.

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최민정은 지난 2월 밀라노-코르티나담페초 올림픽 때 "마지막 올림픽이다. 국가대표에서도 곧 은퇴할 것"이라고 했다. 4월 국가대표 선발전을 통과한 뒤에는 이번 시즌이 마지막이라고 예고했다. 내년 3월 서울에서 열리는 세계선수권이 그의 고별 무대다.

최민정은 이날 열린 여자 3000ｍ 계주 결승에서도 맹활약을 펼쳤다. 심석희(서울시청), 김건희(성남시청), 김민지(한국체대)와 호흡을 맞춘 최민정은 3위로 마지막 주자배턴을 이어받았다. 그는 마지막 바퀴에서 아웃코스로 추월을 시도했으나 이탈리아, 캐나다 주자를 제치는 데 어려움을 겪었다.

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그러나 최민정은 포기하지 않았다. 마지막 바퀴 마지막 코너에서 인코스로 짧게 돌면서 캐나다를 제쳤고, 스케이트 날을 들이밀며 결승선을 통과했다. 이탈리아가 4분12초931로 1위, 한국이 4분12초945로 2위에 올랐다. 최민정의 저력을 확인할 수 있는 레이스였다.

한국 대표팀은 이날 열린 다른 종목에선 메달을 추가하지 못했다. 신동민(화성시청)이 남자 1500ｍ 결승에서 4위에 올랐고, 남자 500m는 결승 진출에 실패했다. 대표팀은 2일 마지막 메달 레이스를 펼친 뒤 귀국해 국내에서 열리는 월드투어 3차 대회를 준비한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com