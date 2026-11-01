'세계 최강' 안세영 휴식하는 동안 '왕좌' 정조준…'AN, 11전 전패' 푸살라 신두 2주 연속 결승 진출→'화려한 기록 추가 기대'

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young (R) of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India pose at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 휴식을 취하는 사이, 푸살라 신두(인도)가 '왕좌'를 차지할 수 있을까.

신두는 1일(이하 한국시각) 독일 자르브뤼켄에서 리네 회이마르크 키에르스펠트(덴마크)와 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 헤일로오픈(슈퍼 500) 결승전을 치른다.

인도의 '더 타임즈 오브 인도'는 '올림픽에서 두 차례 메달을 획득한 신두가 2주 연속 결승 무대에 올랐다. 그는 변함없는 기량을 과시했다. 2주 연속 결승 진출이란 기록을 썼다. 그는 지난주 프랑스오픈에서 준우승을 기록했다. 이번엔 우승을 노린다'고 보도했다.

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epa13330214 An Se Young (up) of South Korea in action against Sindhu Pusarla (down) of India during their Women's single final match at the Yonex French Open 2026 tournament at Arena Grand Paris in Paris, France, 25 October 2026. EPA/YOAN VALAT

신두는 직전 프랑스오픈 결승에서 안세영에 고개를 숙였다. 그는 큰 키(1m79)를 앞세워 안세영을 몰아붙였지만, '세계 최강'의 벽은 높았다. 안세영은 신두를 게임스코어 2대1(16-21, 21-11, 21-12)로 잡았다. 신두를 상대로 11전승을 챙겼다. 또한, 50연승을 질주하며 올 시즌에만 벌써 10번째 국제대회 개인전 금메달을 목에 걸었다. 올해 67전 66승1패를 기록, 승률 98.5％에 달하는 경이로운 질주를 이어갔다.

안세영은 현재 잠시 휴식을 취하고 있다. 그 사이 신두는 이번 대회에서 압도적 실력을 자랑하고 있다. 첫 경기에서 프라크리티 바라트(아랍에미리트)를 게임스코어 2대0(21-10, 21-10)으로 눌렀다. 16강전에서 옥타비아 판차사리(프랑스)를 단 26분 만에 게임스코어 2대0(21-9, 21-6)으로 물리쳤다. 8강에서도 아말리 슐츠(덴마크)를 게임스코어 2대0(21-12, 21-10)으로 돌려세웠다. 그는 준결승에선 안몰 카르(인도)를 게임스코어 2대0(21-13, 21-16)으로 잡으며 결승에 올랐다.

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- Pusarla V. Sindhu of India hits a return during the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

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'더 타임즈 오브 인도'는 '2주 연속 결승에 진출한 신두는 자신의 화려한 경력에 또 하나의 우승 기록을 추가하기를 기대하고 있다'고 했다. 1995년생 신두는 2016년 리우올림픽 여자 단식 은메달, 2020년 도쿄올림픽 여자 단식 동메달을 목에 걸었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com