"내가 맞을까?" 진짜 안맞았다. 박시원 한국 파이터 자존심 지켰다. 러시아 우승자 압도, 전원일치 판정승[장충 현장]

박시원이 솔로비예프에게 펀치를 날리고 있다. 사진제공=로드FC

박시원이 솔로비예프에게 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 사진제공=로드FC

박시원이 솔로비예프를 심판전원일치 판정승으로 이겼다. 사진제공=로드FC

Advertisement

Advertisement

[장충=스포츠조선 권인하 기자]박시원의 예상이 맞았다. 솔로비예프의 펀치를 제대로 맞지 않고 이겼다.

로드FC '최연소 챔피언'인 박시원(24·다이아MMA)은 1일 서울 장충체육관에서 열린 굽네 ROAD FC 079의 메인이벤트 -72㎏ 계약체중 매치에서 '2023년 글로벌 토너먼트 우승자'인 러시아의 아르투르 솔로비예프에게 3대0 심판 전원일치의 판정승을 거뒀다.

둘의 대결은 길고 긴 사연이 있었다.

Advertisement

2023년 솔로비예프가 토너먼트에서 우승하자 박시원이 "내가 없는 사이에 빈집털이 했다"고 말하며 대결 구도가 만들어졌다. 이후 맞붙을 기회가 있었지만, 박시원의 부상, 솔로비예프의 로드FC 이탈이 겹치며 결국 둘은 싸우지 못했다.

2년 넘게 성사되지 않던 시합이 솔로비예프가 로드FC로 돌아오며 극적으로 만들어졌다.

Advertisement

박시원은 "솔로비예프 선수가 지금까지 나보다 강한 한국 선수를 만난 적은 없다고 생각한다. 그래서 한국인 대표로 내가 이겨주고 싶은 마음밖에 없다. 한국인 상대로 전승이라고 하는데 나는 분명히 아예 다른 급의 선수라고 생각한다. 솔로비예프 선수에게는 큰 시련이 될 것 같다"면서 "솔로비예프가 잘하는 선수지만 내가 보기엔 약점이 충분히 보이고 내가 충분히 이길 수 있는 선수라고 생각한다. 둘 다 KO율이 높은 선수고, 물론 나도 제대로 맞으면 쓰러지겠지만 내가 분석해봤을 때 빈틈이 많이 보이고, '내가 솔로비예프 선수의 펀치를 맞을까?'라는 의심이 들어서 안 맞고 이길 수 있을 것 같다. 재미없는 판정 경기는 안 될 거라고 생가한다. 그래서 한번 혼내주고 싶다"며 자신감을 보였다.

Advertisement

솔로비예프는 "박시원이 나를 이긴다면 스스로 최강이라고 생각해도 된다. 로드FC에서 치른 경기에서 비교적 쉽게 이겼고, 나는 챔피언도 했으니까. 이번에 돌아오면서 나는 도전자의 자격이 아닌 챔피언의 자격으로 돌아온다고 생각한다. 내가 여전히 챔피언이라고 생각한다. 챔피언 벨트를 뺏긴 적도, 경기에서 진 적도, 단 한 라운드도 내준 적이 없다. 로드FC에서 치른 경기에서 2라운드까지 간 적조차 없다. 2년 동안 떠나 있었는데 다시 증명하겠다"고 자신있게 말했다.

Advertisement

박시원이 긴 리치를 이용해 왼손으로 여러차례 좋은 펀치를 내면서 초반 유리하게 경기를 이끌어갔다. 솔로비예프가 공격을 하기도 했는데 박시원이 등뒤로 솔로비예프를 잡고 초크를 시도하기도 했다. 박시원의 니킥이 로블로가 돼 잠시 중단돼기도 했으나 이내 속행. 박시원의 펀치가 솔로비예프의 얼굴에 여러차례 적중하면서 박시원이 1라운드에서 우세한 경기를 펼쳤다.

자신감이 붙은 박시원은 2라운드에서도 펀치와 니킥을 결합한 공격을 계속 날렸다. 솔로비예프는 얼굴을 양팔 가드로 수비하면서 카운터 공격을 하는 작전으로 나섰지만 박시원의 공격에 이렇다할 반격을 잘 하지 못하는 모습. 박시원의 긴 리치에 확실히 고전했다. 하지만 박시원이 또 로블로 반칙을 해 경고를 받았다.

Advertisement

3라운드에선 들어오는 솔로비예프를 박시원이 펀치와 킥으로 거리를 벌렸고, 솔로비예프가 태클로 테이크다운을 시도했으나 이 역시 박시원이 잘 막아냈다. 이번엔 솔로비예프가 오른손으로 아래를 가격하는 로블로 반칙을 범해 잠시 경기가 중단.

다행히 이내 경기가 속행됐고, 박시원은 계쏙 하이킥과 펀치로 솔로비예프를 견제하더니 태클로 테이크다운을 뺏기까지 했다. 솔로비예프는 막바지에 그의 등에 올라타기까지 했으나 이렇다할 방격을 하지 못했다. 장충=권인하 기자 indyk@sportschosun.com