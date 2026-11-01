[오피셜]"재정비 시간 필요" '세계 최강' 안세영 다시 뛴다…대한배드민턴협회 'AN 경기 눈앞에서, 여수에서 만나요' 공식 발표

시즌 10번째 우승 달성 소감은 (영종도=연합뉴스) 서명곤 기자 = 프랑스오픈 3연패를 달성하며 시즌 10번째 우승 트로피를 들어 올린 안세영이 27일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.10.27 seephoto@yna.co.kr(끝)

South Korea's An Se-young gestures after defeating Japan's Akane Yamaguchi in the women's singles badminton final match at the Asian Games in Ichinomiya, Japan, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Dita Alangkara)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 다시 뛴다.

대한배드민턴협회는 1일 공식 계정을 통해 '배드민턴 여제, 안세영의 경기를 눈앞에서 볼 수 있는 기회! 놓치지말고 여수에서 만나요'라고 발표했다.

3일부터 8일까지 6일간 전남 여수시 진남체육관에서 '2026년 여수 빅터 코리아오픈배드민턴선수권대회'가 열린다. 이번 대회엔 남녀 여자단식, 남녀복식, 혼합복식 등 총 5개 종목 메달이 걸려있다. 대한민국을 비롯해 벨기에, 덴마크, 일본, 잉글랜드, 중국 등 24개국에서 350여명이 참가한다.

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시즌 10번째 우승 달성한 안세영 귀국 (영종도=연합뉴스) 서명곤 기자 = 프랑스오픈 3연패를 달성하며 시즌 10번째 우승 트로피를 들어 올린 안세영이 27일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.10.27 seephoto@yna.co.kr(끝)

가장 관심을 모으는 선수는 단연 안세영이다. 그는 올 시즌 압도적 기량을 자랑하고 있다. 올 시즌 국제대회 개인전 10번째 금메달을 챙겼다. 특히 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국·2위)에게 올 시즌 유일한 패배를 당한 이후로는 단 한 번도 패하지 않았다. 올해 67전 66승1패를 기록, 무려 50연승을 질주하며 승률 98.5％에 달하는 경이로운 질주를 펼쳤다. 안세영은 지난 시즌 11개 대회 정상에 오르며 남녀 단식 통틀어 역대 한 시즌 최다 우승 타이기록을 작성했는데, 그 기록을 바꾸는 것도 가시권에 뒀다.

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

변수가 발생했다. 안세영은 지난달 27일, 덴마크오픈-프랑스오픈에서 2연속 금메달을 목에 걸고 귀국한 뒤 "쉼 없이 계속 달려오기만 해서, 이제는 재정비할 시간이 좀 필요한 것 같다. 일단 휴식을 취하며 회복해 봐야겠지만, 몸 상태가 여전히 좋지 않다면 무리해서 출전할 수는 없다. 몸 상태를 면밀히 체크하면서 출전 여부를 고민해 볼 생각"이라고 말했다. 그는 지난 7월 일본오픈 당시 부상으로 잠시 쉼표를 찍었다. 덴마크오픈 결승 때는 발목을 다쳤고, 프랑스오픈 8강에선 무릎 통증으로 어려움을 겪기도 했다. 안세영은 우려 속에서도 코리아오픈 참가를 결정했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com