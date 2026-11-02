추운 가을 저리 가라! 서울림운동회 미친 듯이 뜨거웠다....아이들의 열정만큼 불탄 '역대급' 후원 행진

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 대회를 마친 참가자들이 자원봉사자들의 환송을 받고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

Advertisement

Advertisement

[서울대=스포츠조선 김대식 기자]'역대급' 서울림운동회였다. 31일 서울대학교 종합체육관에서 열린 2026년 서울림운동회는 쌀쌀해진 가을 날씨도 막지 못한 서울리머들의 열기로 가득했다. 이른 아침 찬 바람을 뚫고 입장한 학생들의 표정은 밝았다. 현장을 찾은 내빈들도 놀랄 정도의 열기를 뿜어냈다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 모든 행사가 끝난 후 학생들이 SK 나이츠에서 협찬한 선물백을 품에 안고 자원봉사자들의 환송을 받으며 나가고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 참가자들이 미래엔 부스에서 굿즈를 받기 위해 퀴즈를 풀고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

아이들의 표정이 좋았던 데는 두 손 가득히 담긴 후원 물품도 한몫했다. SK나이츠, LG트윈스, FC서울, 서울 이랜드 등 서울 연고 프로구단이 올해도 서울림과 동행했다. SPC삼립은 포켓몬 빵, 미래엔은 무릎담요를 준비했다. 한국프로축구연맹은 K리그 굿즈, 패밀링크는 바디워시를 각각 후원했다. 박수민 학생(중화중)은 "'웰컴 기프트'를 받고선 '(여기) 오길 잘했다' 생각했다. 가방 안에 들어있는 선물 다 좋았다"며 활짝 웃었다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 대회를 마친 참가자들이 자원봉사자들의 환송을 받고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

서울림 티셔츠 제작과 경품을 지원한 손기철 프로-스펙스 팀장은 "뜻깊은 서울림에 함께할 수 있어 감사했다. 장애-비장애 아이들이 함께 어울리며 웃고 즐기는 모습은 물론, 아이들을 위해 애써주시는 선생님들과 함께해 주신 학부모님들의 모습도 참 인상적이었다"고 소감을 전했다. 이어 "앞으로도 좋은 인연을 이어가며, 내년에는 더욱 풍성한 지원으로 함께할 수 있기를 기대한다"고 했다.

Advertisement

출발부터 웃음꽃을 피운 서울림. 어른들의 준비에 아이들은 열정으로 보답했다. '함께 승리하고, 함께 성장하자'는 서울림의 취지에 맞게 누구도 소외되지 않고 경기에 참여했다. 어떻게든 경기에 이기고 싶어 몸을 던졌고, 끊임없이 소통하며 우정을 키웠다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 간식차를 제공한 신유빈. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

이렇게 열심히 대회를 치르다 보면 당이 떨어지기 마련, 허기는 '역대급' 푸드트럭에서 채웠다. '국민 삐약이' 신유빈이 3년 연속 후원한 커피차는 대회 마감까지 인산인해였다. 김태호 학생(송곡고)은 "영상으로만 보던 신유빈 선수가 커피차 선물을 보내주셔서 정말 감사하다"면서 "(서울림이) 웬만한 운동회보다 재미있었다"고 미소 지었다.

컵과일 500인분을 준비해 현장을 찾은 오상욱 미래엔 상무는 "이런 취지의 대회가 있다는 걸 검색해서 알게 됐다. 학생들에게 미래엔에 대해서 알리고 싶었고 함께하고 싶었다"고 참여 계기를 밝혔다. 이어 "직접 와보니 많이 활성화된 것 같다. 서울림이 전국적으로 활성화되어서 함께 참여했으면 좋겠다"고 바랐다.

Advertisement

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 푸드트럭을 제공한 미래엔. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

사진=전영지 기자

유린기와 음료를 준비한 보배반점 푸드트럭도 핫플레이스였다. 학생들은 유린기와 깐풍기를 들고 오순도순 모여 앉아 마치 소풍을 온 듯 웃음꽃을 피웠다. 김예지 국회의원(국민의힘)은 "서울림이 굉장히 많이 성장했다. 참여하는 학생들 너무 열심히 하고, 밝다. 억지로 온 게 아니라 다들 본인이 원해서 온 느낌이 들었다. 5회를 거듭하면서 성장하고 발전하고 더 능동적으로 변화하는 걸 보면서 서울림이 100회는 가야겠구나 생각했다"며 미래를 응원했다.

서울대=김대식 기자