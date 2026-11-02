'함께 성장했고 함께 승리했다!' 장애-비장애 장벽 허문 2026년 서울림운동회, 모두가 챔피언이었다

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 대회를 마친 참가자들이 자원봉사자들의 환송을 받고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 셔틀버스로 안전하게 귀가하는 봉화중 학생들. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 정근식 서울특별시 교육감이 쇼다운 경기를 체험하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 스포츠 즐기는 학생들. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 서울림운동회 참가한 세종고 학생들과 관계자들. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]'함께 성장하고, 함께 승리하고(Grow together, Win together).' 장애-비장애 학생이 서로 어울리는 '모두의 운동회' 2026년 서울림운동회에선 어느 때보다 '함께'의 가치가 빛났다. 서울리머들은 함께 달렸고 함께 아쉬워했고, 함께 기뻐했다. 10월 31일 서울림운동회가 열린 서울대학교 종합체육관은 장벽 없는 '공감과 상생의 현장'이었다.

2022년 힘차게 출발해 어언 5회째를 맞이한 서울림운동회는 톱스타 김재중의 뜨거운 영상 응원과 함께 막을 올렸다. 김재중은 스튜디오 갈릴레이와 함께 학생들의 안전하고 신속한 이동을 위한 '서울림 셔틀버스'도 선물했다. 동명여고 1학년 (김)가은은 "친구들과 수다 떨며 편하게 왔어요"라며 환하게 웃었다.

서울시 관내 24개교(경기고 공항고 동명여고 상암고 서울사대부고 서울세종고 송곡고 영등포고 우신고 자양고 충암고 태릉고, 봉화중 석관중 성원중 수서중 신도봉중 신원중 종암중 중화중 중원중 진관중 청운중 해누리중) 대표 선수는 단체사진 촬영 때 'V'자를 뒤집어 'ㅅ(시옷)'을 만들었다. 서울림의 시그니처 포즈다. 서울림은 '서울'과 '어울림', '서로'와 '어울림'을 합친 조어로, 장애-비장애 학생들이 신체활동을 통해 숲처럼 어우러지면서, 마음의 장벽을 허무는 '행복한 서울 청소년 체육'이라는 의미를 담고 있다.

Advertisement

현장에서 서울림 종목을 직접 체험한 사격선수 출신 황철규 서울시의회 문화체육관광위원장은 "직접 해보니 이 도전과 성취가 더욱 대견하다. 더 많은 학교가 참가할 수 있도록 서울림운동회를 확장하고 예산을 늘려야겠다"는 의지를 표명해 현장의 열렬한 박수를 받았다. 3년 연속 서울림운동회 현장을 찾아 '포옹 스킨십'을 실천한 정근식 서울시 교육감은 "장애-비장애학생들이 어울려 협력하는 모습을 보면서 우리가 앞으로 어떤 사회를 살아가야 하는지를 다시 깨달았다"고 말했다. 5년 개근에 빛나는 '서울림 1호팬' 김예지 의원(국민의힘)은 "서울림운동회가 학교에서 멈추는 것이 아니라 사회로 귀중한 가치가 확산될 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다"라는 메시지를 남겼다.

서울림은 효율적이고 컴팩트한 운영을 위해 처음으로 학생들이 서로 마주 보는 'ㄷ자형' 도열 방식을 채택하고 종목 코트를 늘렸다. 서울리머들은 농구(골밑슛 릴레이), 배구(빅발리볼), 스태킹릴레이, 단체줄넘기 등 4개 종목에

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 대회를 마친 학생들이 주최측에서 제공한 버스에 오르고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 서울시의회 황철규 문체위원장(왼쪽)과 서울특별시 정근식 교육감이 빅발리볼을 체험한 후 학생들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 학생들 격려하는 김예지 의원. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 정근식 서울특별시교육감(왼쪽)과 서울시의회 황철규 문체위원장이드림패럴림픽 보치아 경기를 체험하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 간식차를 제공한 신유빈. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

서 지난 6개월간 서울림통합스포츠클럽에서 10회 이상 치열하게 발맞춰온 결실을 보기 위해 땀을 흘렸다. 실력 향상이 눈부셨다. 여기저기 '학교 레코드', '대회 레코드'가 쏟아졌다. 서울림의 취지대로 모두가 '함께 성장하고, 함께 승리하고' 있는 모습이었다. 중화중 3학년 (현)서연은 "운동회를 준비하면서 협동심을 기를 수 있어서 좋았어요"라고 했다.

Advertisement

Advertisement

서울림운동회는 서울특별시장애인체육회와 스포츠조선이 주최하고, 위피크가 주관, 서울특별시, 서울특별시교육청, 대한장애인체육회, 서울대스포츠진흥원, 건강한신체활동연구소가 후원했다. 국민체육진흥공단, 한국스포츠레저, 스포츠안전재단, 삼립, SK텔레콤, 프로-스펙스, 미래엔, 대한항공, 코웨이, 홍명보장학재단, 한국프로축구연맹, KBL, SK나이츠, FC서울, 서울 이랜드, LG트윈스, 스튜디오갈릴레이, 패밀링크, 한국마스, 보배반점도 '통합'의 뜻에 동참했다.

대한장애인체육회가 지원하는 스포츠체험형 장애인식 개선교육 프로그램인 '드림 패럴림픽'(휠체어 농구, 보치아, 쇼다운), 서울대 선배들과 함께하는 진로 탐색, 스포츠안전재단과 함께하는 스포츠테이핑 등 다채로운 프로그램도 눈과 마음을 사로잡았다. 제5회 서울림운동회는 스포츠안전재단 마스코트 '세이뿌'의 바람대로 안전하게 마무리됐다. 서울리머들은 퇴근길 도열한 내빈, 스태프, 자원봉사자들과 하이파이브 후 셔틀버스를 타고 안전하게 귀가했다.

Advertisement

퇴근송인 가수 데이식스의 '웰컴 투 더 쇼'가 체육관에 울려 퍼졌다. 모두의 운동회, 모두가 주인공이었다.

Advertisement

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 스포츠안전재단 박장순 이사장(오른쪽)과 대한체육회 김대년 사무총장 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 자원봉사 부스를 차린 미래엔 봉사자들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 학생들이 강호동 등신대 옆에서 함께 서울림 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

주최·주관=스포츠조선, 서울특별시장애인체육회·위피크 주식회사

후원=서울특별시, 서울특별시교육청, 문화체육관광부, 대한장애인체육회, 서울대스포츠진흥원, 건강한신체활동연구소

Advertisement

협찬=국민체육진흥공단, 한국스포츠레저, 스포츠안전재단, 삼립, SK텔레콤, 프로-스펙스, 미래엔, 대한항공, 코웨이, 홍명보장학재단, 한국프로축구연맹, SK나이츠, FC서울, 서울 이랜드, LG트윈스, 스튜디오갈릴레이, 패밀링크, 한국마스, 보배반점