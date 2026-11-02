어른들의 약속, 이젠 '서울 넘어선 서울림' 향한 확장의 시간 ...김예지 의원X정근식 교육감X황철규 위원장X조성호 국장, 풍성한 서울림 위한 다짐

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 학생들 격려하는 김예지 의원. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 인사하는 정근식 서울특별시교육감. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

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온마을이 함께 키우는 운동회, 이제는 더 많은 학교와 학생들이 뛰어노는 운동장의 확장을 꿈꾼다. 장애와 비장애의 벽을 허물고 체육을 통해 온전히 '하나'되는 운동회에서 학생들은 더 많은 친구의 참가를 원하는 목소리를 높였다. 서울리머들을 진심으로 응원하는 어른들은 약속으로 화답했다.

'시각장애 피아니스트' 김예지 의원(국민의힘)은 서울림운동회의 1호팬이자, 5년 개근의 주인공이다. 단 한 해도 빠지지 않고 서울림 운동회에 참석한 김 의원은 이날도 오티즘마라톤 10㎞를 뛴 후 학생들을 만나기 위해 왔을 정도로 모두의 스포츠에 진심이다. 5년 동안 서울림을 꾸준히 지켜본 김 의원이기에 서울림이 얼마나 꾸준히 성장하고 있는지를 잘 알고 있다. "1회 때와 비교하면 많이 늘어났다. 이렇게 많은 학교가 나올 거라고 상상을 못했는데, 5회 때는 24개교로 늘었다. 점점 학년 인구가 줄어드는데 24개교가 왔다는 점만 봐도 이미 성공적이다." 서울림이 서울에서 그치지 않아야 한다는 점도 강조했다. 김 의원은 "전국적으로 확산되면 좋겠다. 각 교육청 협조도 필요할 것이다"며 "서울은 서울에서, 다른 지역에선 각자 어울림 대회를 하고, 전국에서 함께 모여 축제를 할 수 있는 계기가 되면 좋겠다"고 바랐다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 서울시의회 황철규 문체위원장(왼쪽)과 서울특별시 정근식 교육감이 빅발리볼을 체험한 후 학생들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 서울시의회 황철규 문체위원장이 학생들에게 메달을 걸어주고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

황철규 서울시의회 문화체육관광위원장은 가장 먼저 서울림의 확장을 이야기했다. 개회식에 참석해 더 많은 학교가 참가할 수 있는 여건이 마련됐으면 한다는 마음을 숨기지 않았다. 그는 "오늘 많은 학생들이 참석했지만, 더 많은 학생이 참가하면 얼마나 더 좋을까요"라고 하자 학생들은 "네!"라며 크게 화답했다. 서울림에서 많은 학생이 함께 신체활동을 즐기기 위해 지원이 필요하다는 점을 강조한 황 위원장은 "34개 학교가 신청했는데, 24개 학교밖에 못 왔다. 내년에는 34개 학교가 다 참석할 수 있게 예산을 더 많이 주면 좋겠다"고 했다.

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서울림에 3년 연속 참석한 정근식 교육감도 지원을 약속했다. 정 교육감은 참가한 학생들을 일일이 격려하고, 대회 종목과 드림패럴림픽 종목들도 직접 경험하며 땀을 흘렸다. 서울림의 즐거움을 몸소 체험했기에 더 많은 학생이 참가하길 원했다. 그는 "올해 30개 넘는 학교가 신청을 했는데, 여러 가지 문제로 24개 학교만 참석했다고 해서 놀랐다. 내년에는 그런 일이 없도록 서울시 교육청이 적극적으로 지원하겠다"고 말했다. 정 교육감은 스포츠로 하나 되는 '서울림운동회'를 통해 '더불어 사는 삶'이 계속 이어지기를 열망했다. 이 과정에서 장소의 확장은 빼놓을 수 없는 문제였다. "장애-비장애학생들이 어울려서 협력하는 모습을 보면서 우리가 앞으로 어떤 사회를 살아가야 하는지를 다시 깨닫게 됐다"며 "서울에서 내실을 다지고 가까운 시일 내에 전국 학생들이 참여할 수 있도록 계획을 짜보겠다"고 청사진도 제시했다.

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 서울림운동회 참가한 학생들. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 인사하는 조성호 서울특별시 관광체육국장. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

조성호 서울시관광체육국장의 시선도 같은 곳을 바라봤다. 조 국장은 장애 유무와 관계없이 누구나 함께 운동하고 어울릴 수 있는 환경, '모두의 스포츠'라는 궁극의 가치를 실현하는 과정에서 서울림이 큰 역할을 할 수 있다고 봤다. 조 국장은 "내가 어떤 역할을 할지, 어떻게 서로를 도우며 살아가는지를 깨닫는 행사이기에 많은 학교들이 참가했으면 좋겠다"고 했다. 서울림의 확장을 위해 모두가 노력해 성과를 거두길 기원했다. 그는 "재정적인 뒷받침이 필요할 것이다. 오늘처럼 서울시를 비롯해 교육청, 시의회의 노력이 합쳐진다면 (서울림이) 더 풍성해질 것"이라고 기대했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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