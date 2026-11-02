"너무 귀엽잖아!" 안세영 꺾고 눈물의 銀→대회 기권까지...맘고생 심했던 日 배드민턴 요정, 구단 인터뷰 화제..."아이돌 수준의 인기 자랑"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]미야자키 도모카의 영상이 화제를 모았다.

미야자키는 지난달 31일 소속팀인 ACT 사이쿄(사이쿄 은행 여자 실업 배드민턴팀)의 SNS를 통해 구단 신입 선수 소개 영상에 출연했다. 미야자키는 다구치 마야와 함께 신입 선수 아미 사카이를 인터뷰하는 영상을 올리며, 신인 선수의 데뷔를 응원했다.

해당 영상에서 미야자키를 향한 관심이 더 뜨거웠다. 일본의 코코카라넥스트는 1일 'ACT 사이쿄 인기 선수인 다구치와 미야자키가 신인샙 선수와 인터뷰하는 모습을 공개했다'며 '미야자키가 손을 마이크처럼 사용하면서 사카이의 자기 소개나 주목받고 싶은 플레이 등을 들었다. 화려한 분위기 감도는 인터뷰 장면으로 미야자키와 타구치는 해외에서는 아이돌 수준의 인기를 자랑하는 톱 선수다'고 전했다. 팬들은 "두 사람이 너무 귀엽다", "홍보마저도 겸하는 모습이다"며 환호했다.

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사진=미야자키 SNS 캡처

미야자키는 최근 경기력에서 어려움을 겪고 있다. 아시안게임 이전과 확연히 다른 기세다. 아시안게임을 앞두고 미야자키의 기세는 최고조였다. 중국 마스터스에서 왕즈이까지 잡아내며 결승에 올랐고, 안세영에 패해 준우승을 차지했다. 부진은 아시안게임에서부터 시작됐다. 배드민턴 여자 단체전 결승전에서 중국에 세트스코어 0대3으로 패배한 후 울음을 참지 못했다. 일본이 야마구치 아카네, 후쿠시마 유키-마츠모토 마유 조마저 무너지며 수세에 몰린 상황 세 번째 세트 단식 주자로 나선 미야자키는 천위페이를 상대했다. 반전은 없었다. 천위페이는 미야자키를 능수능란하게 제압했다. 결과는 미야자키의 0대2 패배, 일본에 반전은 없었다.

경기 후 미야자키는 "좀처럼 잘 풀리지 않는 경기였다. 정말 죄송합니다. 팀에 기여하지 못해 정말 분한 마음이 들었다"며 눈물을 흘렸다. 이후 개인전 각오를 다졌다. "내 뜻대로 플레이하지 못한 것은 아쉽지만, 단체전에서 많은 좋은 경험을 쌓을 수 있었다. 그 경험을 개인전에 살려 더 좋은 플레이를 하고 싶다"고 했다.

사진=미야자키 SNS 캡처

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문제는 반등하지 못했다는 점이다. 미야자키는 이후 아시안게임 배드민턴 여자 단식 16강전에서 탈락했다. 이후 치른 북극 오픈에서는 8강에서 오쿠하라 노조미에 패해 다시 고개를 숙였다. 덴마크 오픈에서는 부상 문제까지 터지며 아시안게임 이후 좀처럼 다시 반등하지 못했다. 이후 프랑스 오픈도 부상 문제로 기권했다.

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다행히 미야자키는 11월 3일부터 여수에서 열리는 코리아 오픈(슈퍼 500) 출전할 예정이다. 여전히 출전 선수 명단에 이름을 올리고 있다. 그간 부진했던 모습을 코리아오픈에서는 만회할 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com