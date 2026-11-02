"1-3→4-3 대역전승" '투혼의 탁구짱!' 장우진이 돌아왔다! 韓선수 최초 WTT챔피언스 단식 우승[WTT 챔피언스 몽펠리에]

사진출처=WTT

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장우진이 힘든 순간 아낌없는 지원으로 탁구의 길을 지켜준 소속팀 세아 로고를 가리키며 우승 세리머니를 하고 있다. 사진출처=WTT

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[스포츠조선 전영지 기자]'대한민국 톱랭커' 장우진(세아·세계 10위)이 생애 첫 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 남자 단식 정상에 우뚝 섰다.

장우진은 2일(한국시각) 프랑스 몽펠리에 쉬드 드 프랑스 아레나에서 펼쳐진 2026년 WTT 챔피언스 몽펠리에 남자단식 결승에서 독일 톱랭거 파트릭 프란치스카와 풀게임 혈투 끝에 게임 스코어 4대3으로 승리했다. 게임스코어 1-3의 불리함을 4대3의 승리로 뒤집어낸 투혼이자 쾌거였다. WTT 챔피언스 도하 준우승의 아쉬움을 떨치고 마침내 우승 트로피를 들어올렸다.

장우진의 몽펠리에 여정은 눈부셨다. 32강에서 프랑스 플라비앙 코통을 3대2로 꺾은 후 16강에서 '세계 6위' 대만 왼손 에이스 린윤주를 3대2로 꺾은 후 8강에서 '중국 에이스' 리앙징쿤을 4대1로 돌려세웠고 4강에선 '세계 7위' 브라질 톱랭커 휴고 칼데라도를 4대3으로 꺾고 결승에 진출했다. 이겨야 사는 결승전, 익숙한 상대 파트릭 프란치스카를 마주했다.

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장우진과 프란치스카의 경기는 늘 치열했다. 최근 맞대결인 2026년 미국스매시 32강전에선 장우진이 3대2로 승리했지만 지난 2024 사우디 스매시 준결승전에선 프란치스카가 7세트 혈투 끝에 승리하며 유럽 선수 최초로 WTT 그랜드 스매시 결승에 진출했다. 이날 결승 맞대결 역시 역대급이었다.

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장우진은 1게임을 3-11로 쉽게 내주며 흔들렸지만 2게임, 강력한 서브와 3구 공격이 살아나며 7-2까지 앞서나갔다. 프란치스카가 구질에 적응하며 1점 차까지 추격하자 장우진은 타임아웃을 요청했다. 흐름을 끊는 영리한 판단. 11-7로 승리했다. 이후 프란치스카의 백핸드 공격이 불을 뿜었다. 3게임을 7-11로 내주고 4게임, 7-3으로 앞서나가다 9-9, 동점을 허용했고 이후 2실점, 9-11로 내주고 말았다. 게임스코어 1-3, 벼랑 끝에 몰렸다. 하지만 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 장우진의 승부는 5게임부터 다시 시작이었다. 몽펠리에 경기장을 가득 메운 독일, 유럽팬들이 "파트릭"을 연호하는 일방적 응원 분위기에서 장우진은 더 강해졌다.

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천민혁 세아 코치가 두 팔을 번쩍 들어올리며 기뻐하고 있다. 사진출처=WTT

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5게임 특유의 전광석화, 날선 포어드라이브가 살아나며 11-9로 잡아냈고 6게임도 11-8로 승리하며 게임스코어 3-3, 경기를 원점으로 돌렸다. 운명의 7게임, 8-4까지 앞서다 프란치스카에게 8-8 추격을 허용했지만 거기까지였다. WTT는 "프란치스카는 득점할 때마다 테이블 주위를 달리며 사기를 북돋고 상대를 도발했지만 장우진은 극도로 침착함을 유지한 채, 음속을 뚫을 듯한 과감한 린백 포핸드로 챔피언십 포인트를 만들어냈다"고 썼다. 혼신의 드라이브로 내리 3득점, 11-8. 역전우승을 마무리한 장우진이 그대로 코트에 쓰러졌다.

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말 그대로 모든 것을 쏟아낸 한판 승부, 대장정의 화룡점정이었다. 32강부터 결승까지 매경기가 풀게임이었고, 모든 위기를 이겨낸 후 끝내 승리했다. 아이치-나고야 아시안게임 단체전에서

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1990년 베이징 대회 이후 36년 만에 처음으로 결승행을 놓치고, 단식 8강에 전원 탈락했던 위기의 남자탁구, 해결사는 결국 장우진이었다. 맏형이자 톱랭커 장우진이 한국 탁구의 자존심으로 다시 정상에 섰다. 여자단식 우승자 중국 1강 쑨잉샤와 챔피언 셀카를 찍으며 미소 지었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com