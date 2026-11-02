'유남규2세' 유예린, WTT 시니어 女단식 '3전4기' 첫 우승! "'유예린 아빠' 유남규 만들어드릴 것[WTT피더 첸나이]

유예린

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[스포츠조선 전영지 기자]'유남규 2세' 유예린(18·포스코인터내셔널·세계 81위)이 월드테이블테니스(WTT) 시니어 대회에서 마침내 생애 첫 단식 우승컵을 들어올렸다.

유예린은 2일(한국시각) 인도 첸나이에서 펼쳐진 2026년 WTT피더 첸나이 여자단식 결승에서 '안방' 인도 에이스 수티르타 무케르지(세계 130위)를 게임스코어 3대0(11-6, 11-7, 11-9)으로 돌려세우고 빛나는 우승 트로피를 들어올렸다.

지난해 WTT 피더 대회(비엔티안, 올로보우츠, 세네츠) 3회 결승 진출, 3회 준우승을 기록한 유예린이 3전4기, 생애 첫 우승컵을 들어올리며 여자단식 정상에 섰다.

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인도 에이스들이 대거 출전한 이번 대회 단식 4강에 한국 베테랑 에이스 양하은과 막내 에이스 유예린이 포진했다. 유예린은 4강에서 양하은을 3대0으로 꺾고 결승에 진출한 무케르지를 마주했다. 무케르지는 세계랭킹은 높지 않지만 2023년 항저우아시안게임 여자복식에서 아이히카 무케르지와 함께 중국 최강 첸멍-왕이디조를 꺾고 동메달을 획득하는 등 톱랭커들도 힘들어하는 까다로운 복병으로 알려져 있다.

한지민 포스코인터내셔널 코치와 유예린. 한지민 코치는 유남규 감독의 농심 시절 제자이기도 하다. 사제의 인연이 돌고돈다.

그러나 2008년생 유예린은 특유의 담대한 플레이로 1995년생 베테랑 선수에게 한 게임도 내주지 않는 완벽한 경기력으로 생애 첫 우승컵을 들어올렸다.

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유예린은 3번의 준우승 후 첫 우승에 기쁨을 감추지 않았다. 비결은 오직 훈련과 노력이다. '88올림픽 금메달 레전드' 유남규 한국거래소 탁구팀 감독의 외동딸인 유예린은 "탁구를 하면서 아빠가 너무 유명해서 나도 잘해야 한다는 부담감이 항상 마음 깊은 곳에 있다 보니 나도 모르게 긴장되고 부담될 때가 많았다. 심리적으로 흔들리기도 했다"고 털어놨다. "그래서 누구보다도 더 열심히 노력했다. 작년에 준우승만 3번 해서 또 준우승하면 어쩌지 했는데 이번엔 경기 들어가기 전에 이길 수 있다는 자신감이 들었다. 하루도 쉬지 않고 한발 더 노력하고 정말 열심히 준비했기 때문에 이대로 또 질 수 없다는 생각이었다. 절실하게 최선을 다한 덕분에 우승할 수 있었다"고 말했다. 이어 "무엇보다 2등 징크스를 깬 것이 가장 기쁘다. 4일 포르투갈 피더 대회에서도 최선을 다하겠다"고 다짐했다. "2028년 LA올림픽 국가대표, 금메달을 목표로 계속 노력하겠다. 지금보다 더 피나는 노력으로 '유남규의 딸' 유예린이 아니라 '유예린 아빠' 유남규를 만들어드리겠다"는 당찬 포부를 밝혔다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com