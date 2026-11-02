'로드FC 세대교체 중심' 박시원, 편예준, 박서영, 외국 파이터들 꺾고 한국인 자존심 지켰다!

박시원이 솔로비예프를 꺾고 한국 파이터의 자존심을 지켰다. 사진제공=로드FC

이정현(오른쪽)이 편예준에게 자신의 챔피언 벨트를 허리에 채워줬다.사진제공=로드FC

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로드FC 세대교체의 중심인 파이터들이 한국인의 자존심을 지켰다.

박시원(24·다이아MMA)과 편예준(19·로드FC 군산), 박서영(23·로드FC 군산)이 1일 서울 장충체육관에서 개최된 굽네 ROAD FC 079에서 외국 선수들을 꺾으며 왜 로드FC의 미래인지 증명했다.

대회가 되기 전 오프닝 세리머니에서 2026 아이치·나고야 아시안게임 동메달리스트 이보미를 위한 포상금 전달식이 열렸다. 대한MMA총협회 황일영 부회장이 포상금 1000만 원을 전달하며 이보미의 동메달을 축하했다.

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이번 대회 2부는 2000년대 출생인 한국 선수들의 국제 경쟁력이 얼마나 되는지 판단할 수 있는 기회였다. 메인 이벤트로 나선 박시원은 러시아의 아르투르 솔로비예프(32), 편예준은 중국의 아얼츠리(25), 박서영은 '일본의 와다 세리나(24)와 대결했다.

박시원은 긴 리치를 활용해 2023 토너먼트 우승자인 솔로비예프를 원거리에서 압도했다. 잽과 킥을 섞으며 상대의 장점인 타격을 봉쇄했다. 니킥도 적극적으로 활용했다. 3라운드 내내 노련한 경기 운영을 선보인 박시원은 심판 전원일치 판정승을 거뒀다.

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경기 후 박시원은 "굉장히 힘든 경기였는데 응원해주신 분들 덕분에 승리했다. 사실상 로드FC 국내 라이트급에서 최강자는 나라고 생각한다. 아무나 붙여주시면 싸우겠다"며 승리 소감을 전했다.

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박서영은 한일전에서 자존심을 지켰다. 시작부터 세리나의 약점으로 꼽히는 그라운드 기술로 공략한 박서영은 마운트, 백 등 다양한 포지션을 점유했다. 얼굴에 펀치를 쏟아부었고, 빈틈을 이용해 리어 네이키드 초크를 성공했다. 1라운드 2분 32초, 박서영이 승리하는데 걸린 시간이다.

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박서영은 "부담이 있었지만 감독님과 팀원들 덕분에 승리할 수 있었다. 홍윤하 선수가 은퇴하지 않는다면 대결해서 이기고 박정은 선수에게 타이틀전으로 다시 도전하고 싶다"라고 말했다.

편예준은 다양한 펀치와 킥으로 아얼츠리를 무너뜨렸다. 아얼츠리가 흥분하며 크게 휘두르는 펀치를 시도하자 스텝을 활용해 공격을 피했고, 화려한 킥으로 상대를 요리했다. 결국 3라운드에도 펀치와 엘보우 공격을 쏟아낸 편예준이 승리했다.

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편예준은 '플라이급 챔피언' 이정현(24·TEAM AOM)에게 타이틀전을 제안했다. 하지만 이정현은 군 복무로 인해 공식적으로 타이틀을 내려놨다.

이정현은 "예준이가 나를 뛰어넘었다고 생각해 타이틀전 명분도 충분히 되지만, 다음 주부터 군 복무를 해야 한다. 대한민국 국민으로서 국방의 의무는 당연하다. 군 복무를 마치고 돌아와서 대결하겠다. 이 벨트는 예준이가 차는 게 맞다고 생각한다. 돌아올 때까지 가지고 있다가 나중에 승부를 겨뤘으면 좋겠다"며 자신의 챔피언 벨트를 편예준의 허리에 감아줬다.

챔피언의 배려에 편예준은 "돌아왔을 때 정현이 형을 도전자로 받아들일 수 있는 위치에 올라가게 노력하고 벨트를 차겠다"고 화답했다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com