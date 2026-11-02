"결혼 2주 만에 비보…" 육상 스타, 암 투병 끝에 34세 별세

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 아일랜드 육상 중거리의 간판스타이자 2024년 유럽선수권대회 1500ｍ 금메달리스트인 시아라 매기언이 34세를 일기로 세상을 떠났다. 4기 대장암과 싸워온 그녀는 오랜 연인과 결혼한 지 불과 2주 만에 숨져 육상계를 더 안타깝게 했다.

더 가디언 등 외신들에 따르면 매기언의 가족은 1일(현지시각) 그녀의 인스타그램을 통해 부고를 전했다.

가족은 "이날 새벽 6시 30분, 시아라는 사랑하는 사람들이 지켜보는 가운데 암과의 싸움을 마쳤다"며 "사랑하는 딸이자 자매, 아내, 친구였고 많은 사람에게 영감을 준 그녀를 깊이 그리워할 것"이라고 밝혔다. 게시물에는 아일랜드어로 '그의 영혼이 하느님의 오른편에 있기를 바란다'는 추모 문구도 담겼다.

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매기언은 2025년 대장암 진단을 받은 뒤 치료를 이어왔다. 같은 해 7월 자신의 소셜미디어를 통해 암 투병 사실을 공개했으며, 이후 병이 4기까지 진행됐다는 사실도 알려졌다.

그녀는 아일랜드 육상 역사에 뚜렷한 발자취를 남긴 선수다. 2024년 이탈리아 로마에서 열린 유럽육상선수권대회 여자 1500ｍ에서 금메달을 따내며 정상에 올랐다. 아일랜드 선수가 유럽선수권 개인 종목에서 우승한 것은 소니아 오설리번에 이어 두 번째였다.

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유럽선수권에서는 2016년 동메달, 2022년 은메달을 차지했고, 2022년 영국 버밍엄에서 열린 영연방경기대회에서도 1500ｍ 은메달을 목에 걸었다. 2016년 리우데자네이루와 2021년 열린 도쿄올림픽에 출전한 두 차례 올림피언이기도 하다. 2024년 파리올림픽에서는 첫 경기 하루 전 아킬레스건 부상을 당해 출전을 포기했다.

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매기언은 800ｍ(1분58초51), 1000ｍ(2분31초06), 1500ｍ(3분55초87) 아일랜드 기록도 보유했다.

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아일랜드 체육연맹은 "영웅을 잃었다"며 애도했으며 많은 스포츠계 인사들도 그녀의 별세 소식에 충격과 함께 추모의 글을 남기고 있다.

한편 매기언은 약 2주 전 오랜 연인 토머스 모런과 결혼한 것으로 전해진다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com