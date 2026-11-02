'세계 최강' 안세영 11번째 트로피 정조준 관심 폭발…BWF '11회 우승까지 딱 한 걸음'→'3전 전승' 칼로야나 날반토바와 첫 경기

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)의 대기록 가능성에 전 세계가 주목하고 있다.

세계배드민턴연맹(BWF)은 2일(이하 한국시각) '코리아오픈이 막을 올린다. 세계 랭킹 1위 안세영을 필두로 화려한 선수진이 출전한다. 프랑스오픈 우승자인 안세영은 올 시즌 이미 10개의 우승 트로피를 들어 올렸다. 그는 2025년에 기록했던 11회 우승이라는 놀라운 성적과 타이를 이루기까지 단 한 걸음만 남겨뒀다. 안세영은 홈에서 열리는 이번 대회 첫 상대로 칼로야나 날반토바(불가리아)와 만난다. 두 선수의 대결은 네 번째다. 이전까지는 안세영이 3전 전승으로 압도적 우위를 점하고 있다'고 했다.

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

안세영이 다시 뛴다. 그는 3일부터 8일까지 6일간 여수 진남체육관에서 열리는 '2026년 여수 빅터 코리아오픈배드민턴선수권대회'에 출격한다.

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뜨거운 관심이 모아진다. 안세영의 출전이 확정됐기 때문이다. 그는 최근 "쉼 없이 계속 달려오기만 해서, 이제는 재정비할 시간이 좀 필요한 것 같다. 일단 휴식을 취하며 회복해 봐야겠지만, 몸 상태가 여전히 좋지 않다면 무리해서 출전할 수는 없다. 몸 상태를 면밀히 체크하면서 출전 여부를 고민해 볼 생각"이라며 체력 부담을 호소했다. 코리아오픈을 건너뛸 수 있다는 관측까지 나왔다. 하지만 안세영은 출전을 결심했고, 우승을 향해 다시 한번 달린다.

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

안세영은 올 시즌 압도적 기량을 자랑하고 있다. 올 시즌 국제대회 개인전 10번째 금메달을 챙겼다. 특히 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국·2위)에게 올 시즌 유일한 패배를 당한 이후로는 단 한 번도 패하지 않았다. 올해 67전 66승1패를 기록, 무려 50연승을 질주하며 승률 98.5％에 달하는 경이로운 질주를 펼쳤다. 안세영은 지난 시즌 11개 대회 정상에 오르며 남녀 단식 통틀어 역대 한 시즌 최다 우승 타이기록을 작성했는데, 홈 팬들 앞에서 11번째 우승컵을 정조준한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com