'레전드 아티스트' 김재중도 동참! 새 길을 열어준 소중한 기회…'모두의 운동회' 서울림운동회가 만드는 선한 영향력

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 서울림운동회 참가한 세종고 학생들과 관계자들. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 함께 포즈를 취하는 '서우 엄마' 서지현 학부모와 정서우 학생. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

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장애와 비장애의 '벽'을 허물자, 그제야 비로소 세상이 더 넓어졌다. '모두의 운동회' 서울림운동회가 선한 영향력의 아름다운 원을 그리며 더욱 둥글게 굴러가고 있다.

2026년 10월의 마지막 날, 서울림운동회가 열린 서울대학교 종합체육관 앞으로 셔틀버스 한 대가 들어왔다. 버스의 문이 열리고 그 안에 있던 경기고 '서울리머'들이 하나둘 모습을 드러냈다. 그 순간, (정)서우(총신대)가 그 누구보다 분주하게 움직였다. 그는 두 손에 꼭 쥐고 있던 깃발을 들고 '오늘의 주인공' 경기고 후배들을 환한 미소로 맞이했다.

서우는 '인간 서울림', 그 자체다. 그는 경기고 3학년이던 지난해, 서울림운동회와 처음으로 인연을 맺었다. 서울림운동회에서의 경험은 강렬했다. 서우는 졸업 후 총신대 사회복지학과에 진학해 새로운 꿈을 향해 걸어가고 있다. 그는 자신의 목표를 더욱 명확히 해준 서울림운동회에 다시 한번 참가했다. 단, 올해는 선수가 아닌 '일일 담임 봉사자'로 경기고 후배들을 이끌었다.

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자원봉사자로 함께한 서우는 "지난해에는 참가자였는데 올해는 봉사자로 함께하니 감회가 달랐다. 내년에도 하고 싶다. 후배들이 잘 따라줬다. 지난해 같이 학교에 다닌 학생들도 있었다. 잘 아니까 잘 맞이해주고, 서로 응원해 주는 시간이 고마웠다. 오전 6시에 출발해서 피곤했지만, 그래도 보람찬 하루였다"며 "대학을 마치면 (과 특성상) 사회복지사 2급 자격증이 나온다. 관련 진로를 계속 고민하고 있다"고 목소리에 힘을 줬다.

서우의 '열정'은 어머니 마음에 '감동'을 선사했다. 브랜딩 컨설팅 전문기업을 운영하는 '서우 엄마' 서지현 대표는 "서울림운동회를 준비하면서 화합하고, 친구끼리 가까워지는 계기가 돼 좋았다. 고등학교에 가기 싫다던 서우가 경기고에 입학해 특수교사 이명순 선생님을 만나고, 서울림을 만나고, 대학도 가고 인생이 달라졌다. 주인공인 아이들도, 선생님도, 모두 함께 즐겁게 참여하는 모습이 감사했다"고 돌아봤다. 서 대표는 서우에게 새 길을 열어준 서울림운동회의 지속가능한 발전을 희망하며 '서울림 홍보대사'를 자청했다. "더 많은 아이들이 서울림운동회에 참여하려면 더 많은 곳에서 지원을 해주셔야 한다. 더 확장됐으면 좋겠다는 생각이 들었다. 나도 도울 수 있으면 좋겠다고 생각하던 중 마침 주변에 그런 뜻을 가진 분들을 알고 있었다."

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 셔틀버스로 안전하게 귀가하는 세종고 학생들. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 셔틀버스로 안전하게 귀가하는 봉화중 학생들. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

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2026년 서울림운동회엔 '레전드 아티스트' 김재중이 마음을 모았다. 서 대표가 연결고리였다. 김재중은 스튜디오 갈릴레이와 함께 서울림운동회에 참가하는 24개교 셔틀버스를 후원했다. 덕분에 '서울리머'의 출근길은 훨씬 더 가벼워졌다. 백윤선 태릉고 교사는 "정말 편하다. 이런 셔틀버스는 처음이었다"며 '엄지척'했다. 영등포고의 (이)진우도 "덕분에 정말 편하게 이동할 수 있었고, 버스가 따뜻하고 좋았다"며 웃었다.

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김재중은 비록 일정상 함께하진 못했지만, 영상 메시지를 통해 "출근 잘 하셨나요? 서울시 장애-비장애 학생 모두의 운동회, 서울림운동회를 응원합니다. '서로+어울림', '서울+어울림'이라는 뜻처럼 서로 어울리면서 함께 승리하고 함께 성장하는 행복한 하루가 되길 바랍니다. 모두의 서울림을 응원합니다"라며 서울림의 문을 열었다.

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서 대표는 "영국 국립자연사박물관 프로젝트를 함께했던 김재중 아티스트도 굉장히 좋은 취지라는 것에 공감해서 함께하게 됐다. 이렇게 무슨 영화처럼 한 명, 한 명 퍼져 나가는 세상이 아직 살아있다고 생각한다. 내가 믿는 말 중의 하나가 '위대함은 어디에도 있다'는 것이다. 서우가 초등학교 때 자기 발에 걸려서 넘어져서 달리기를 하지 않던 아이다. 지금은 끊임없이 운동을 한다"며 "아이들을 정말 사랑하는 분들도 계신다. 감사하게도 많은 어른들이 (아이들을) 같이 함께 키우는 걸 느낄 때가 있다"고 고마워했다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 모든 행사가 끝난 후 학생들이 SK 나이츠에서 협찬한 선물백을 품에 안고 자원봉사자들의 환송을 받으며 나가고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

'서울리머' 사이에서도 작지만 강렬한 울림이 이어지고 있다. 염현선 사대부고 교사는 "중학교 때 서울림운동회에 참가했는데, 고등학교 진학 후 아쉽게 참가 신청을 하지 못한 학생들이 있다. 그들이 아쉬운 마음에 참석자 수에 맞춰 기념품을 만들어줬다"고 흐뭇한 미소를 지었다.

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학생들의 마음도 따뜻한 열기로 움직이고 있다. 서울림운동회는 이제 또 다른 선한 영향력을 꿈꾼다. 1회부터 5회 연속 참가한 '개근상' (김)소희(사대부고)는 "중학교 때부터 계속 참가했는데, 고등학교에서도 한다고 해서 꼭 해야 한다고 생각했다. 뭔가 해냈다는 성취감이 가장 좋다"며 "나중에 자원봉사도 할 수 있다면 하고 싶다"고 바람을 드러냈다. 올해 처음 참가한 영등포고의 (변)승민은 "체육 쪽으로 진로를 희망하고 있다. 아직 정하지는 못했는데, 나중에 혹시라도 특수체육과를 가게 된다면, 이번 경험이 도움이 되지 않을까 생각한다"며 웃었다.김가을 기자 epi17@sportschosun.com