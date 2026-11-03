올해도 문전성시! 서울림 와서 체육도 하고, 미래도 그리고...학생들과 '꿈의 길' 함께 찾아준 서울대 부스[서울림운동회]

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 서울림운동회 지원 나선 서울대 관계자들. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

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체육과 함께 미래를 그렸다. 2026년 서울림운동회에서 서울대학교는 학생들과 함께 체육의 가치와 교육의 미래를 동시에 잡았다.

서울림운동회가 열린 지난달 31일 서울대 종합체육관, 이용호 서울대 체육교육학 교수가 이끄는 특수체육연구실은 장애인스포츠 체험부스와 진로 상담 부스를 진행해 학생들의 뜨거운 관심을 받았다. 특별한 스포츠 체험과 고민투성이였던 미래에 대한 조언을 동시에 경험할 수 있었다. 즐거움과 진로의 실마리, 두 가지를 모두 잡은 아이들은 부스를 떠나며 미소를 한가득 머금었다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 좌식배구를 체험하는 학생들. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

장애인스포츠 체험 열기는 대단했다. 특수체육연구실은 이날 좌식배구를 학생들이 체험할 종목으로 선정했다. 네트 건너편에서 공을 전달받아, 간단한 동작과 순간적인 집중력으로 원하는 점수에 토스하는 것이 관건이었다. 높은 점수의 물건에 공이 닿을 때마다 지켜보는 학생들의 환호성이 터져 나왔다. 원하는 점수에 공이 닿지 못하자, 도전하던 학생은 "다시 해보겠다"며 팔을 높게 들어 올리기도 했다. 최고점을 경신하고 기쁘게 부스를 나온 영등포고 변승민은 "일상에서 접하기 어려운 운동을 직접 체험해 보니까 어렵기도 했지만, 색다르고 재밌었다"고 했다. 장하영 특수체육연구실장은 "장애인이든, 비장애인이든 학생들이 활동을 하면서 목표를 맞추고, 성취감을 느낄 수 있도록 종목을 준비했다. 친구들과 좋은 추억을 쌓는 경험으로 남길 바란다"고 했다.

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2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 체육관 앞에 마련된 각종 협찬부스. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

진로상담도 큰 인기를 끌었다. 학생들은 테이블에 앉아 진지한 표정으로 설문에 응답하며 고민을 털어놓았다. 답답했던 공부 방법, 잡히지 않던 진로 탐색의 문제를 꺼내놓고 서울대 선배들에게 질문을 쏟아냈다. 선배들의 대답에 학생들은 저마다의 고민을 해결하며 미래에 대한 밑그림을 품고 돌아갔다. 진로상담을 도운 황인성씨(특수체육 박사과정)는 "학생들이 본인의 학업, 진로에 많은 고민을 갖고 있었다"며 "스포츠 행사에서 진로까지 알아보는 시간을 가지면서 학생들이 집중해서 듣고, 궁금한 걸 많이 물어봤다. 얻어가는 것이 많은 시간이었으면 좋겠다. 학생들이 긍정적인 영향을 받고, 미래에 이곳에 돌아와 좋은 영향력을 끼친다면 선순환 구조가 되지 않을까 싶다"고 했다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 대회를 마친 참가자들이 자원봉사자들의 환송을 받고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

특수체육에 대한 경험을 쌓고, 미래까지 고민하는 통합 교육의 현장은 서울림과 서울대가 함께 뭉쳤기에 가능한 성과였다. 이용호 교수는 "해가 갈수록 행사의 규모도 커지고, 참여 학생들도 늘어나고 있다. 좋은 배움의 기회다"며 "서울림과 같은 스포츠 행사를 통해 장애인에 대한 인식 자체도 개선되고 있다. 사회통합을 위한 긍정적인 효과라고 본다. 서울림은 그 과정에서 큰 이벤트라고 본다. 무언가를 이뤄내고, 역할을 갖는다는 측면에서 스포츠는 통합에 굉장히 유용한 도구다"고 했다. 서울림과 서울대 부스를 통해 학생들의 세계관이 넓어졌으면 한다는 바람도 숨기지 않았다. 이 교수는 "함께 어울리는 행사를 통해 세계관을 넓혔으면 한다. 이런 주제를 갖고 이번 진로 탐색을 비롯해 부스를 계획했다. 세계관을 넓힌다면 하고 싶은, 할 수 있는 일들을 더 많은 학생들이 찾아갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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