최휘영 문체부장관 "이원택 전북지사님께 서울시와 2036올림픽 공동개최 조속한 논의 당부...정부도 적극 지원"[오피셜]

사진출처=최휘영 문체부 장관 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]최휘영 문화체육관광부(이하 문체부) 장관이 3일 오후 서울 국립현대미술관 서울관에서 이원택 전북특별자치도지사를 만나 '2036년 하계올림픽' 유치 관련 현안을 논의했다.

전북은 '2036 하계올림픽' 유치 경쟁력을 높이기 위해 서울특별시와의 공동 개최를 협의하기로 한 바 있다. 최휘영 장관은 이 지사와의 만남에서 "서울시도 공동 개최 논의에 적극 협력하겠다는 입장을 밝힌 만큼, 국제올림픽위원회(IOC)가 발표한 개최 도시 선정 일정을 고려해 양 지자체 간 조속한 합의가 필요하다"고 강조하고 "전북·서울 간 공동 개최 합의가 완료될 경우 문체부와 대한체육회는 필요한 절차가 신속히 진행될 수 있도록 지원할 것"이라는 분명한 입장을 전달했다.

최 장관은 이 지사와의 만남 직후 소셜미디어를 통해 올림픽 유치에 대한 생각과 대화 내용을 공개했다. "전북특별자치도 이원택 도지사님을 모시고 2036년 하계올림픽 유치에 관해 뜻깊은 대화를 나눴다. 올림픽은 단순한 스포츠 축제를 넘어, 개최지와 국가 전체의 글로벌 브랜드 가치를 높이는 메가 이벤트다. 그리고 우리도 이제 다시 한번 하계올림픽의 성화를 밝힐 때가 되었다"면서 "전북특별자치도는 올림픽 유치의 경쟁력을 높이기 위해 서울특별시와 공동 개최를 적극 추진하고 있다. 저는 IOC가 제시한 협의 일정을 고려해 서울시와의 논의가 속도감 있게 잘 마무리되기를 당부드렸다. 그리고 정부도 성공적인 유치를 위해 필요한 정책적 지원을 아끼지 않겠다고 약속드렸다"고 밝혔다. "1988년 서울올림픽 이후 48년 만의 하계올림픽, 그 꿈이 반드시 현실이 될 수 있도록 문체부도 가장 든든한 동반자로 함께 뛰겠다"는 의지를 표명했다.

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이어 유치도시 선정 절차를 담당하는 대한체육회 역시 "IOC가 2일(현지시각) 2036년 하계올림픽 관심주체국가(Interested Parties) 7개국을 확정하면서 개최지 선정 일정이 구체화된 가운데, 대한체육회는 국가올림픽위원회(NOC)로서 IOC 일정에 맞춰 국내외 유치 업무를 지속 추진해 나갈 계획"임을 밝혔다. 대한체육회는 "전북-서울간 공동개최 협의가 조속히 마무리될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 소통하는 한편, IOC와의 실무협의 등 국내외 유치 업무를 이어가고 있다"고 덧붙였다.

유승민 대한체육회장은 지난달 27일 이원택 전북지사 면담을 통해 공동개최 협의 진행 상황을 공유받고, 향후 결과에 따른 지원 사항과 협력 방안을 논의한 바 있다. 대한체육회는 "양 지자체 간 협의 진행 상황을 파악하며, 합의 이후 후속절차를 안내해왔다. 또 지난 30일 공동개최 합의시 관련 규정에 따라 국내 유치추진도시 선정절차를 지체 없이 이행하고 IOC 일정에 맞춰 추진하겠다는 입장을 양 지자체에 전달한 바 있다"고 밝혔다. 이어 대한체육회는 2036년 하계올림픽 유치 의사를 분명히 했다. "1988년 서울올림픽과 2018 평창동계올림픽의 개최 경험과 유산을 바탕으로 대한민국 스포츠 발전과 올림픽 가치 확산의 새로운 계기를 마련하고자 2036 올림픽의 대한민국 유치를 희망한다. 앞으로도 NOC로서 정부, 관계 지방자치단체 및 IOC와 긴밀히 협력하며 성공적인 올림픽 유치를 위해 책임과 역할을 다할 것"이라고 밝혔다.

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문체부와 대한체육회가 이날 잇달아 조속한 합의시 국내외 유치 절차를 지체없이 이행하고 올림픽 유치를 적극 지지한다는 입장을 새삼스레 밝힌 것은 이례적이다. 2036 올림픽 유치과정이 지지부진하면서 '전북-서울의 공동 개최 방안이 정부와 체육계가 구체적 지원 방안을 내놓지 않아 지연되고 있다'는 식의 일부 오해를 불식시키기 위한 확실한 입장 표명으로 읽힌다.

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모든 일에는 순서가 있다. 특히 올림픽 유치도시 선정은 모두 IOC가 정해놓은 촘촘한 절차와 순서에 따라야 한다. IOC가 요구하는 서류 및 요건도 명확하다. 국내 유치도시 선정 절차 역시 IOC 절차를 이행해야 한다. 일단 전북-서울의 합의, 공동개최 계획서 등 서류 제출 후 사전타당성 조사 및 심의 절차가 진행되고 이후 대한체육회 대의원총회를 통해 공동개최 방식으로 유치도시 재선정 작업을 거쳐야 한다. 서울과 전북이 공동 유치추진도시 지위를 얻으려면 단순 합의로 끝나는 것이 아니라 공동 개최계획서 작성, 사전타당성 조사, 지방의회 심의 및 의결, 대한체육회 현지 조사 및 대의원 총회 선정에 이어 재정 당국의 동의 절차를 거쳐야 한다. 지금 중요한 건 지자체간 협의, 정부의 지지 등 입장이나 말이 아닌 행동과 실행이다. IOC가 규정한 대로의 완벽한 서류, 지자체가 올림픽을 치를 준비가 돼 있다는 인프라, 재정 보증 등 '액션'이 시급한 시점이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com