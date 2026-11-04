왜 하필 '세계 최강' 안세영과 격돌! '가장 어려운 첫 경기' 칼로야나 날반토바 향한 '근심→걱정' 폭발

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea hits a return during the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

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[스포츠조선 김가을 기자]날벼락이다. 첫 판에서 '세계 최강' 안세영(삼성생명)과 붙는다.

유럽배드민턴연맹은 3일(이하 한국시각) '유럽에서 4주간 흥미진진한 배드민턴 경기를 마친 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어가 아시아로 향한다. 유럽 투어는 유럽 선수들에게 많은 성공을 안겨줬다. 이제 관심은 대한민국 여수로 쏠린다. 유럽 단식 선수들은 험난한 대진표를 맞았다. 여자 단식의 칼로야나 날반토바(불가리아)가 홈 팬들의 열렬한 응원을 받는 톱 시드 안세영과 붙는다. 가장 어려운 첫 경기를 치르게 된다'고 보도했다.

epa13330205 An Se Young of South Korea in action against Sindhu Pusarla of India during their Women's single final match at the Yonex French Open 2026 tournament at Arena Grand Paris in Paris, France, 25 October 2026. EPA/YOAN VALAT

안세영은 4일 오후 날반토바와 2026년 여수 빅터 코리아오픈배드민턴선수권대회' 첫 경기를 치른다. 뜨거운 관심이 모아진다. 안세영은 올 시즌 압도적 기량을 자랑하고 있다. 국제대회 개인전에서 벌써 10개의 금메달을 챙겼다. 특히 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국·2위)에게 올 시즌 유일한 패배를 당한 이후로는 단 한 번도 패하지 않았다. 올해 67전 66승1패를 기록, 무려 50연승을 질주하며 승률 98.5％에 달하는 경이로운 질주 중이다. 안세영은 지난 시즌 11개 대회 정상에 오르며 남녀 단식 통틀어 역대 한 시즌 최다 우승 타이기록을 작성했는데, 홈 팬들 앞에서 11번째 우승컵을 정조준한다.

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(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

유럽배드민턴연맹은 '이번 대회에는 국제적인 스타 선수들이 참가한다. 여자 단식에선 한국의 간판스타 안세영이 1번 시드를 차지했다. 그의 라이벌인 야마구치 아카네가 2번 시드에 이름을 올렸다. 이번 대회 모든 종목에서 세계적인 강자들이 치열한 경쟁을 펼칠 예정인 만큼, 여수에서 흥미진진한 배드민턴 한 주가 펼쳐질 것으로 기대된다'고 전했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com