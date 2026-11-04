안세영 쉴 때 '빈집털이' 제대로 했다…'AN, 11전 전패' 푸살라 신두, 헤일로오픈 우승→세계 랭킹 6위 도약 '환호'

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young (R) of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India pose at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

epa13330213 Sindhu Pusarla of India in action against An Se Young of South Korea during their Women's single final match at the Yonex French Open 2026 tournament at Arena Grand Paris in Paris, France, 25 October 2026. EPA/YOAN VALAT

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명) 없는 자리를 제대로 파고들었다. 푸살라 신두(인도)가 우승은 물론, 세계 랭킹도 끌어올렸다.

인도의 '스포츠스타'는 3일(이하 한국시각) '신두는 최근 헤일로오픈(슈퍼 500)에서 우승했다. 올 시즌 두 번째 우승이다. 그는 세계 랭킹을 6위까지 끌어올렸다'고 보도했다.

신두는 지난달 25일 프랑스 파리에서 열린 푸살라 안세영과의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 결승전에서 게임스코어 1대2(21-16, 11-21, 12-21)로 역전패했다. 안세영은 신두를 상대로 11전 전승을 완성했다.

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epa13330214 An Se Young (up) of South Korea in action against Sindhu Pusarla (down) of India during their Women's single final match at the Yonex French Open 2026 tournament at Arena Grand Paris in Paris, France, 25 October 2026. EPA/YOAN VALAT

'세계 최강' 안세영에 패한 신두는 뒤이어 독일 자르브뤼켄에서 열린 헤일로오픈에 나섰다. 안세영이 잠시 휴식을 취하는 사이, 신두는 정상에 올랐다. 그는 첫 경기에서 프라크리티 바라트(아랍에미리트)를 게임스코어 2대0(21-10, 21-10)으로 눌렀다. 16강전에서 옥타비아 판차사리(프랑스)를 단 26분 만에 게임스코어 2대0(21-9, 21-6)으로 물리쳤다. 8강에서도 아말리 슐츠(덴마크)를 게임스코어 2대0(21-12, 21-10)으로 돌려세웠다. 그는 준결승에선 안몰 카르(인도)를 게임스코어 2대0(21-13, 21-16)으로 잡으며 결승에 올랐다. 마지막 경기에선 리네 회이마르크 키에르스펠트(덴마크)를 게임스코어 2대0(21-12, 21-14)으로 잡고 정상에 올랐다.

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

'스포츠스타'는 '신두는 헤일로오픈 우승으로 9200점을 추가했다. 그는 최근 BWF 세계 랭킹에서 두 단계 상승했다. 앞서 프랑스오픈에서는 결승에 올라 세계 랭킹 1위 안세영에 패했는데, 당시 랭킹을 세 단계 끌어올려 8위에 진입했다. 그가 마지막으로 세계 랭킹 5위권에 이름을 올렸던 것은 2022년 10월이다. 당시 잠깐 세계 랭킹 5위를 기록했었다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com