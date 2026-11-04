안세영 쉴 때 '빈집털이' 제대로 했다…'AN, 11전 전패' 푸살라 신두, 헤일로오픈 우승→세계 랭킹 6위 도약 '환호'

[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명) 없는 자리를 제대로 파고들었다. 푸살라 신두(인도)가 우승은 물론, 세계 랭킹도 끌어올렸다.
인도의 '스포츠스타'는 3일(이하 한국시각) '신두는 최근 헤일로오픈(슈퍼 500)에서 우승했다. 올 시즌 두 번째 우승이다. 그는 세계 랭킹을 6위까지 끌어올렸다'고 보도했다.
신두는 지난달 25일 프랑스 파리에서 열린 푸살라 안세영과의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 결승전에서 게임스코어 1대2(21-16, 11-21, 12-21)로 역전패했다. 안세영은 신두를 상대로 11전 전승을 완성했다.
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'세계 최강' 안세영에 패한 신두는 뒤이어 독일 자르브뤼켄에서 열린 헤일로오픈에 나섰다. 안세영이 잠시 휴식을 취하는 사이, 신두는 정상에 올랐다. 그는 첫 경기에서 프라크리티 바라트(아랍에미리트)를 게임스코어 2대0(21-10, 21-10)으로 눌렀다. 16강전에서 옥타비아 판차사리(프랑스)를 단 26분 만에 게임스코어 2대0(21-9, 21-6)으로 물리쳤다. 8강에서도 아말리 슐츠(덴마크)를 게임스코어 2대0(21-12, 21-10)으로 돌려세웠다. 그는 준결승에선 안몰 카르(인도)를 게임스코어 2대0(21-13, 21-16)으로 잡으며 결승에 올랐다. 마지막 경기에선 리네 회이마르크 키에르스펠트(덴마크)를 게임스코어 2대0(21-12, 21-14)으로 잡고 정상에 올랐다.
'스포츠스타'는 '신두는 헤일로오픈 우승으로 9200점을 추가했다. 그는 최근 BWF 세계 랭킹에서 두 단계 상승했다. 앞서 프랑스오픈에서는 결승에 올라 세계 랭킹 1위 안세영에 패했는데, 당시 랭킹을 세 단계 끌어올려 8위에 진입했다. 그가 마지막으로 세계 랭킹 5위권에 이름을 올렸던 것은 2022년 10월이다. 당시 잠깐 세계 랭킹 5위를 기록했었다'고 덧붙였다.
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김가을 기자 epi17@sportschosun.com
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