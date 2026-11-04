한국스포츠레저, 스포츠토토휠체어테니스팀 간판스타 임호원 선수에 아시안패러게임 포상금 수여

한국스포츠레저 김대욱 대표이사가 스포츠토토휠체어테니스팀 임호원 선수에게 포상금을 수여하고 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=한국스포츠레저

Advertisement

Advertisement

한국스포츠레저가 2026년 아이치-나고야 아시안패러게임에서 휠체어테니스 남자복식 은메달을 획득한 스포츠토토휠체어테니스팀 임호원 선수에게 포상금을 수여하고 그간의 노고와 성과를 격려했다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저는 지난 10월 29일 한국스포츠레저 본사 5층 대회의실에서 아이치-나고야 아시안패러게임에서 은메달을 딴 스포츠토토휠체어테니스팀 임호원 선수에 대한 포상금 수여식을 개최했다.

이날 행사에는 한국스포츠레저 김대욱 대표이사를 비롯한 스포츠단의 관계자들이 참석해 대한민국을 대표해 우수한 성적을 거둔 임호원 선수의 값진 성과를 축하하고 격려하는 시간을 가졌다.

Advertisement

소속팀의 에이스이자 대한민국 휠체어테니스를 대표하고 있는 임호원 선수는 1998년생으로 전성기를 향해 가고 있는 전도유망한 선수로 평가받는다. 실제로 2022년 항저우 아시안패러게임 남자복식 금메달에 이어 연속으로 대회 정상을 노렸지만, 이번 대회에서는 은메달에 그치며 깊은 아쉬움을 삼켰다.

Advertisement

임호원 선수는 "큰 대회에서 좋은 성과를 거둘 수 있도록 함께 노력해 주신 감독님과 선수단, 그리고 항상 응원하고 지원해 주시는 회사에 감사드린다"며 "개인적으로 아쉬운 성적이지만, 앞으로도 든든한 지원을 바탕으로 꾸준히 노력해 장애인 체육계에 모범이 될 수 있도록 노력할 것"이라고 소감을 전했다.

이와 더불어 한국스포츠레저 김대욱 대표이사는 "이번 아시안패러게임에서 값진 은메달을 획득한 임호원 선수에게 진심으로 축하와 감사의 말씀을 전한다"며 "국제무대에서 대한민국과 한국스포츠레저의 위상을 높여준 선수의 노력과 열정에 깊이 감사드린다. 앞으로도 선수들이 자부심을 가지고 운동에 전념할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.