새 역사 정조준! '세계 최강' 안세영, 사상 첫 2연속 11연승 노린다…칼로야나 날반토바 잡고 코리아오픈 16강 안착

인사하는 안세영 (여수=연합뉴스) 조남수 기자 = 4일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자 단식 32강전. 안세영이 칼로야나 날반토바(불가리아)에게 2-0 승리하고 관중들에게 인사하고 있다. 2026.11.4 iso64@yna.co.kr(끝)

안세영, 날반토바 2-0으로 꺾고 16강 (여수=연합뉴스) 조남수 기자 = 4일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자 단식 32강전. 안세영이 칼로야나 날반토바(불가리아)와의 경기에서 2-0 승리로 경기를 마치고 인사하고 있다. 2026.11.4 iso64@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 사상 첫 2연속 11연승에 도전한다.

여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 4일 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 코리아오픈(슈퍼 500) 32강에서 칼로야나 날반토바(38위·불가리아)를 39분 만에 게임스코어 2대0(21-6, 21-8)으로 완파했다. 이로써 안세영은 올 시즌 왕즈이(3위·중국)에게 단 한 번 패한 것을 제외하고 51연승을 질주했다. 올해 성적은 68전 67승1패, 승률은 98.5％에 달한다.

안세영은 첫 게임 시작과 함께 연속 6득점을 올렸다. 13-6으로 앞선 상황에서 내리 8점을 따내며 가볍게 1게임을 챙겼다. 그는 2게임에서도 11-1로 인터벌(휴식 시간)을 선점했다. 압도적인 기량 차를 과시하며 16강 진출을 확정했다.

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코리아오픈은 한국에서 안세영이 출전하는 유일한 BWF 월드투어 대회다. 그는 이번 대회에서 우승하면 지난 시즌 자신이 세웠던 '역대 남녀 단식 한 시즌 최다 우승' 기록과 타이를 이루게 된다.

스트로크하는 안세영 (여수=연합뉴스) 조남수 기자 = 4일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자 단식 32강전. 안세영이 칼로야나 날반토바(불가리아)와의 경기에서 스트로크하고 있다. 2026.11.4 iso64@yna.co.kr(끝)

셔틀콕 걷어 올리는 유태빈 (여수=연합뉴스) 조남수 기자 = 4일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 남자 단식 32강전. 유태빈이 인도네시아 선수 상대로 수비하고 있다. 2026.11.4 iso64@yna.co.kr(끝)

분위기는 좋다. 중국의 상위 랭커 왕즈이와 천위페이(4위) 등이 출전을 포기했다. 2위 야마구치 아카네(일본) 정도가 결승전 대결 후보로 꼽힌다. 야마구치는 앞서 로신얀 해피(싱가포르)를 상대로 게임스코어 2대1(12-21, 21-13, 21-15) 역전승을 거뒀다. 야마구치는 지난해 코리아오픈 결승에서 안세영에게 패배를 안겼다. 그러나 현재는 안세영이 10연승을 달리며 절대적 우위를 점하고 있다.

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한편, 남자 단식의 희망 유태빈(37위·김천시청)도 16강에 올랐다. 그는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 상위권 랭커들을 차례로 제압하는 '돌풍'을 일으키며 동메달을 획득했다. 세계랭킹 1위 남자 복식 서승재-김원호 조(이상 삼성생명)도 16강에 안착했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com