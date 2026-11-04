"변함없는 신뢰와 애정" 아이스하키 국가대표팀, 애플라인드스포츠와 2028년까지 '6년 동행' 확정

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한아이스하키협회(회장 양승준, 이하 KIHA)와 애플라인드스포츠(대표 홍영기)가 2일 남녀 아이스하키 대표팀 공식 의류 후원 연장 계약을 체결했다.

애플라인드스포츠는 2028년까지 KIHA 산하 남녀 아이스하키 대표의 공식 의류 후원사 자격을 부여 받는다. 대표팀 선수와 지도자는 2028년까지 공식 행사 및 국제대회에서 애플라인드스포츠가 공급한 의류를 착용하며, KIHA와 애플라인스포츠는 상호 시너지를 극대화할 수 있도록 다각적인 마케팅을 함께 기획, 진행할 예정이다.

KIHA와 애플라인드스포츠는 2022년 처음으로 스폰서십 계약을 체결한 후, 2022~2024년, 2024~2026년 두 차례의 후원 계약을 연장하며 두터운 신뢰를 쌓아왔다. 이번 세 번째 연장 계약을 통해 애플라인드스포츠는 2022년부터 총 6년간 한국 아이스하키 대표팀과의 동행을 이어가게 됐다.

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자체 기술력을 바탕으로 고품질 스포츠 용품과 기능성 의류를 제작하는 스포츠전문 기업인 애플라인드스포츠는 지난 4년간 대표팀을 후원하며 축적한 노하우를 바탕으로 선수단에 최적화된 의류를 지속적으로 지원한다는 방침이다.

양승준 대한아이스하키협회 회장은 "2022년부터 변함없는 신뢰와 애정으로 대한민국 아이스하키와 함께해준 ㈜애플라인드스포츠와 후원 계약을 연장하게 돼 기쁘다"며 "남녀 아이스하키 대표팀이 국제 무대에서 한층 더 경쟁력 있는 보여줄 수 있도록 꾸준히 지원해주고 있는 애플라인드스포츠에 깊은 감사의 말씀을 전하며 국제 무대에서 한층 더 경쟁력 있는 모습으로 성원에 보답하겠다"고 후원 계약을 연장한 소감을 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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