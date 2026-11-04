'김연아가 옳았다!' 뒤늦은 정의구현…유영 5위→김예림 8위 2022년 베이징동계올림픽 최종 성적 점프

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[스포츠조선 김가을 기자]'피겨여왕' 김연아가 옳았다. 2022년 베이징동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 순위가 바뀌었다. 도핑 위반으로 실격 처리된 카밀라 발리예바(러시아)의 경기 성적이 제외된 것이다.

대한빙상경기연맹은 2일 '국제올림픽위원회(IOC)가 베이징동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 최종 순위 변경에 따라 올림픽 상장(Diploma)을 재배분하기로 결정했다'고 공식 발표했다.

IOC는 지난 달 30일 대한체육회에 보낸 공식 서한을 통해 해당 종목 최종 순위 변경을 통보했다. 이에 따라 당시 6위를 기록했던 유영(경희대)의 최종 순위가 5위로 올라갔다. 또한, 9위를 기록한 김예림(단국대)도 8위로 한 계단 상승해 올림픽 상장을 받게 됐다. 올림픽 상장은 종목별 1∼8위 선수에게 수여되는 공식 증서다.

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이번 조처는 발리예바의 도핑방지규정 위반에 따른 후속 절차다. 국제스포츠중재재판소(CAS)는 2024년 1월 29일 발리예바가 도핑방지규정을 위반했다고 결론 내렸다. 2021년 12월 25일부터 4년간 선수 자격정지 처분을 내렸다. 아울러 해당 기간의 경기 성적을 모두 실격 처리했다.

발리예바의 베이징동계올림픽을 앞두고 러시아반도핑기구(RUSADA)에 제출한 샘플에서 금지 약물 성분 트리메타지딘이 검출됐다. IOC는 뒤늦게 이 사실을 확인, CAS에 제소했지만 CAS는 사실상 거부했다. 결국 발리예바는 베이징동계올림픽에 출전했다. 당시 김연아는 개인 계정을 통해 간접적으로 CAS의 결정 및 발리예바를 저격했다. 김연아는 '도핑을 위반한 선수는 올림픽에서 뛸 수 없다. 이 원칙은 예외가 없이 지켜야 한다. 모든 선수들의 노력과 꿈은 똑같이 소중하기 때문이다(athlete who violate doping cannot compete in the game. this principle must be observed without exception. all players' efforts and dreams are equally precious)'라는 글을 남겼다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com