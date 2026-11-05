안전 없이 스포츠는 없다...꿈나무들의 안전 위해 함께 한 스포츠안전재단, "부상없이 스포츠 즐겼으면" [서울림운동회]

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 인사하는 박장순 스포츠안전재단 이사장. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 학생들에게 메달을 걸어주는 박장순 스포츠안전재단 이사장. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

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[서울대=스포츠조선 김대식 기자]안전 없이 스포츠는 없다. 스포츠안전재단은 2026년 서울림운동회에서 서울리머들에게 안전의 중요성을 다시 한번 강조했다.

아이들의 '건강-진로-교육'의 장, 서울림이 내세운 가치다. 신체활동을 통해 마음의 벽을 허물고, 함께 승리하고, 함께 성장하며, 함께 미래사회를 준비하자는 방향성을 담았다. 이 과정에서 절대 빠져서는 안 될 것이 바로 '안전'이다. 미래 세대들의 몸과 마음의 성장을 이끄는 신체활동이 '안전하게' 이뤄져야 서울림이 지향하는 가치도 지켜질 수 있다.

스포츠안전재단은 서울림운동회가 열린 지난달 31일 서울대 종합체육관 현장에서 서울리머들에게 안전을 '교육'하는 특별한 시간을 마련했다. 2024년 이후 3년째 서울림과 현장에서 부스를 열고 체험과 교육을 통해 운동을 즐기는 것만큼 몸을 지키는 방법을 익히는 것도 중요하다는 메시지를 전했다.

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31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 스포츠안전재단 박장순 이사장과 대한체육회 김대년 사무총장. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

'바르셀로나 레슬링 금메달리스트' 박장순 스포츠안전재단 이사장이 개회식에서 마스코트 세이뿌와 함께 '안전' 메시지를 전하고 서울리머들에게 '인증 메달'을 일일이 수여하며 금빛 기운을 전했다. 재단 부스에선 '세이뿌를 지켜라!'라는 체험 프로그램이 운영됐다. 마스코트 '세이뿌'를 위험요소로부터 지켜낸다는 콘셉트. 참가자들은 '보호구를 착용해요' '운동기구를 살펴봐요' 등 신체활동 중 마주할 수 있는 위험한 상황과 솔루션을 찾아 표적에 공을 맞히며, 놀이 형식으로 안전 수칙을 자연스럽게 익혔다.

부상을 예방하고, 부상을 스스로 조치할 수 있도록 스포츠 테이핑도 안내했다. 팔과 팔꿈치, 허벅지 등 운동 중 부상이 잦은 근육과 관절 부위에 테이핑하는 방법을 단계별로 안내했다. 안내판으로 제작된 자료 앞에서 학생들은 걸음을 멈추고 테이프 부착 방향과 위치를 살펴보며 부상 예방법을 확인했다. 위험요소를 피하고, 부상으로부터 몸을 보호하는 방법까지 함께 접할 수 있도록 한 구성이다. 체험에 참여한 김기준군(중원중)은 "재미있고 유익한 체험이었다. 안전에 대한 생각을 더 많이 하게 됐다"는 소감을 전했다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 스포츠안전재단 박장순 이사장이 학생들에게 메달을 걸어주고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

2년 연속 '세이뿌'와 함께 서울림에 동행한 박장순 이사장은 "저 또한 운동선수로서 가장 힘들 때가 다치고 아플 때였다. '세이뿌'가 안전을 잘 지키면서서 서울리머들과 좋은 시간을 보낼 것"이라고 말했다. 이어 "학생들이 운동을 할 때 안전이 최우선이다. 부상 예방은 물론 부상을 입었을 때 재단에서 해줄 수 있는 많은 제도과 혜택이 있다. 그런 혜택을 통해 대한민국 모든 학생들이 안전하게, 부상 없이 스포츠를 즐기는 것이 기본적인 바람"이라고 덧붙였다.

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스포츠안전재단은 서울리머들에게 스포츠 활동 안심공제 제도도 안내했다. 스포츠활동안심공제는 스포츠여행자공제의 새 이름으로, 수영과 러닝은 물론 국내외 모든 스포츠 종목에서 발생한 사고를 보장하는 손해구제 공제보험이다. 국내외 스포츠 여행으로 나뉘어 운영된다.

서울대=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com