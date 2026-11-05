'파죽의 52연승' 승률 98.55％ 안세영 美친 스매시! 두 시즌 연속 11승 보인다→코리아오픈 8강 안착

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]무려 52연승이다. '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 또 이겼다.

여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 5일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 코리아오픈(슈퍼 500) 16강전에서 카루파테반 레차나(28위·말레이시아)를 36분 만에 게임스코어 2대0(21-10, 21-12)으로 잡았다. 전날 칼로야나 날반토바(38위·불가리아)를 게임스코어 2대0(21-6, 21-8)으로 누른 안세영은 승리 질주를 이어갔다.

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

안세영은 1, 2게임 모두 5연속 득점으로 쾌조의 출발을 알렸다. 주도권을 내주지 않았다. 상대의 빈틈을 찌르는 정교한 공격과 셔틀콕의 궤적을 미리 읽어내는 듯한 철벽 수비를 앞세워 상대를 속절없이 무너뜨렸다.

Advertisement

이로써 안세영은 올 시즌 왕즈이(3위·중국)에게 단 한 번 패한 것을 제외하고 52연승을 달렸다. 올해 성적은 69전 68승1패, 승률은 무려 98.55％에 달한다.

올 시즌 국제대회 개인전에서 벌써 10개의 금메달을 목에 건 안세영은 국내 유일의 월드투어 대회인 코리아오픈에서 또 하나의 대기록을 준비하고 있다. 그는 지난해 자신이 세웠던 '역대 남녀 단식 한 시즌 최다 우승(11승)' 타이기록을 정조준한다. 왕즈이, 천위페이(4위) 등 중국 상위 랭커들이 대거 빠진 상대다. 결승전의 유력한 대결 상대로는 2위 야마구치 아카네(일본) 정도가 거론된다. 안세영은 지난해 코리아오픈 결승에서는 야마구치에 패배를 기록했다. 하지만 안세영은 이후 10번 연속으로 야마구치를 제압하며 압도적인 우위를 점하고 있다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com