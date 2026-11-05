"어울림 기회 활성화되길"→"대한체육회도 많은 관심"…'서울리머'의 뜨거운 열정, 서울림운동회를 향한 기대감 높였다

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장벽을 허물고 하나가 된 아이들. 그 모습을 본 어른들은 더 많은 '기회'를 약속했다.

10월 31일, 서울대학교 종합체육관에서 '모두의 운동회' 제5회 서울림운동회가 펼쳐졌다. 지난 몇 달 동안 함께 호흡하며 손발을 맞추온 '서울리머'들은 꿈의 무대에서 기량을 마음껏 펼쳐보였다.

현장을 찾은 전선주 대한장애인체육회 이천선수촌장은 "장애-비장애 학생이 같이 어울리는 이 공간들이 많이 넓어졌으면 좋겠다. 통합체육, 그리고 장애인과 함께하는 체육활동이 이렇게 많이 활성화되었으면 좋겠다. (이런 활동이) 장애 학생에 대한 편견을 깰 수 있는 기회"라고 목소리에 힘을 줬다.

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그는 "학교 현장에선 장애-비장애 학급이 분리돼 있다. 같이 어울릴 수 있는 기회가 없다. 이렇게 장애-비장애 학생이 어울려서 농구도 하고, 배구도 하며 자연스럽게 어울린다. 서로 이해할 수 있는 폭도 넓어진다. 요즘 학교 현장에서도 장애 학생에 대한 장애인에 대한 편견이 좀 있다. 이런 계기를 통해서 많은 것들이 해소될 수 있는 좋은 교육 정책인 것 같다"며 "이제 서울에서만 하는 게 아니라 전국으로 확대됐으면 좋겠다는 생각한다"고 말했다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 대한체육회 김대년 사무총장이 학생들에게 메달을 걸어주고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 대한체육회 김대년 사무총장. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

이번에 처음으로 서울림운동회에 참석한 김대년 대한체육회 사무총장도 학생들의 열정에 크게 감동한 듯했다. 그는 "장애-비장애 학생들이 서로 어울려서 운동하고, 우정을 다지는 모습이 감동 깊었다"며 "대한체육회도 생활체육과 학교체육에 대한 정책을 수립하고 집행하고 있다. 앞으로 서울림운동회에 또 많은 관심을 가지고 참여하도록 하겠다"고 강조했다.

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김 총장은 이날 그 누구보다 가까이에서 '서울리머'들과 소통하는 모습을 보였다. 학생들의 경기를 지켜보는 것은 물론, 각종 이벤트에도 적극적으로 참가했다. 휠체어농구를 체험하기도 하고, 캐리커처를 직접 그려보기도 했다. 그는 "서울림운동회가 어울림 한마당 같은거다. 즐겨야 하고, 축제 같아야 한다. 그런 분위기가 물씬 풍겼고, 너무나 아름답게 느껴져서 감동을 받았다"고 '엄지척'했다.

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서울대=김가을 기자 epi17@sportschosun.com