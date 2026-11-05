"선생님 감사합니다!" 스승과 제자의 '진심'도 확인한 서울림운동회…"챙겨주셔서 고맙습니다"

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 청운중학교, 중원중학교 학생들에게 페어플레이상 시상하는 김예지 의원. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

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"아니, 정말 그런 말을 했다고요?"

유근선 영등포고 교사는 제자의 진심 어린 '깜짝' 인사에 무척이나 놀란 듯했다. 재차 확인하며 두 눈을 동그랗게 떴다.

2026년 10월의 마지막 날, 서울대학교 종합체육관에서 '모두의 운동회' 서울림운동회가 펼쳐졌다. 장애-비장애의 벽을 깨고 '함께 성장하고, 함께 승리하는(Grow together, Win together)' 현장이었다.

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벽을 허문 것은 장애-비장애만이 아니었다. 교사와 학생의 거리도 무척이나 가까워진 모습이었다. 지난 몇 달 동안 서울림통합스포츠클럽에서 10회 이상 치열하게 발맞춰오며 서로의 열정에 감동한 것이다.

유근선 교사는 "장애-비장애 학생이 함께 어울리는 서울림운동회가 있다는 것을 처음 알았다. 처음 출전하는거라 '타이틀' 하나 가지고 가면 좋겠다는 생각으로 열심히 훈련했다. 아무리 통합학교라고 해도 장애, 비장애 수입 시간이 다르다. 만날 시간이 많지 않다. 하지만 서울림운동회 훈련할 때는 온전히 힘을 합쳐야 한다. 학생들이 방과후에 모여서 훈련하면서 친해지는 모습을 봤다. 처음엔 약간 낯도 가리고 쑥스러워했는데 지금은 매우 적극적이다. 실수를 해도 '으?X으?X'하는 분위기다. 굉장히 친해진 것 같다"고 흐뭇한 미소를 지었다.

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선생님의 열정에 학생들은 고마운 마음을 전했다. (변)수민이는 "선생님께 정말 감사하다. 업무만으로도 피곤하실텐데 서울림운동회까지 준비하시느라 고생 많이하셨다"고 슬그머니 속마음을 꺼내보였다. 유근선 교사는 "나도 그렇지만, 아이들도 'T 성향'(이상적)이 강해서 이런 얘기를 해본적이 없다"며 웃었다.

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2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 청운중학교 학생과 선생님이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

청운중학교의 (홍)지승이도 선생님에 대한 감사함을 전했다. 그는 "1학년 때 참가했고, 2학년 때는 하지 않았다. 이번에 다시 나왔다. 처음 할 때는 골밑슛릴레이를 잘 하지 못해서 화가 났었다. 평정심이 부족했다. 지금은 후배들이랑 같이 하니까 챙겨주려고 한다"며 "고등학교에 가면 서울림운동회를 하지 못할 수도 있지만 언제나 응원할 것이다. 나에게는 다 추억이다. 선생님께도 항상 챙겨주셔서 감사하다는 말을 하고 싶다"고 인사했다.

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서울대=김가을 기자 epi17@sportschosun.com