"대한민국X서울 스포츠의 미래를 위해" 스포츠미래포럼 추계 세미나 성료

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[스포츠조선 전영지 기자]"대한민국과 서울 스포츠의 미래를 위해."

2026년 스포츠 미래포럼 추계 세미나가 성료됐다. 5일 오후 서울 양재동 블랙야크 본사 강당에서 열린 2026년 스포츠 미래포럼 추계 세미나에는 박주한 상임대표, 장영철, 윤강로 자문위원, 박지영·조정호 공동대표, 육현철 감사, 이장호 사무총장, 조준용 한체대 운동건강관리학과 교수, 이용호 서울대 체육교육과 교수를 비롯한 50여명의 포럼 회원들이 참석, 대한민국 스포츠의 현재와 미래를 위해 머리를 맞댔다.

박주한 스포츠 미래포럼 상임대표는 환영사를 통해 "대한민국과 서울 스포츠의 미래를 위해 5년 전 이 모임이 만들어졌다"고 소개한 후 서울올림픽 레거시, 스포츠클럽, e스포츠 주제 발제를 앞두고 "2036년 전주-서울올림픽 공동 유치와 관련해 풀어야 할 문제가 많다. e스포츠는 중국도 굉장히 발달하고 있는데 이 시장을 점유하지 못하는 아쉬움도 있다. 학교체육, 스포츠클럽도 정말 중요하다"고 말했다. "어제 정근식 서울시 교육감님을 만났는데 스포츠 가치에 관심이 많으시더라. '1학생 1스포츠'를 해야 한다는 강한 의지를 표하셨고 12월11월 서울시교육청에서 세미나도 열 예정이다. 학교체육에도 변화가 생길 것"이라고 기대했다. 이어 AI 시대 스포츠의 중요성을 재차 강조했다. "스포츠의 가치는 점점 더 커질 것이다. 이미 스포츠가 아니면 대화가 안되는 세상이 됐다. 스포츠는 더 스마트해질 것이고 미래를 이끄는 동력이 될 것"이라고 확신했다.

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장영철 자문위원(전 서울시체육회 상임 부회장)은 격려사를 통해 "내 나이 올해 팔순인데 스포츠를 65년 넘게 했다"면서 "내가 생각하는 선진국은 질서가 잘 돼 있는 나라, 거짓이 통하지 않는 나라인데 냉철하게 보면 아직 완벽한 선진국 대열에 들기는 쉽지 않다. 하지만 스포츠 측면에서 대한민국은 동·하계올림픽, 월드컵, 세계육상선수권 등 4대 국제대회를 모두 치른 국가이자 스포츠 선진국"이라며 자부심을 표했다. "스포츠를 즐기는 이들은 많지만 사명감을 갖고 스포츠를 활성화하는 데 적극 나서는 이들은 많지 않다. 여기 계신 여러분들이 그 역할을 일당백으로 해주시면 좋겠다. 스포츠에 소금이 되는 역할을 함께 해나가자"고 제안했다.

곧이어 조준용 한체대 교수를 좌장으로 성봉주 동국대 대우교수가 '1988년 서울올림픽 레거시의 운영 현황과 과제', 문상필 전 서울시철인3종협회장이 '서울형 스포츠클럽이 가야할 길', 임봉우 단국대 교수가 'e스포츠의 새로운 패러다임과 지역사회 지속가능 발전 전략'을 주제로 발제했다.

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성 교수는 1988년 서울올림픽의 유산인 국민체육진흥공단(KSPO)과 경기장들을 소개한 후 "레거시는 경기장만이 아니라 지속되는 가치"임을 강조했다. 성 교수는 다음 10년을 위한 4가지 점검 과제로 '시설 노후화, 수익성과 공공성의 균형, 참여기회의 격차, 성과지표의 파편화'를 짚은 후 LA84재단의 청소년 스포츠의 재투자, 영국 런던의 도시 재생과 지역 공동체를 위한 프로그램 등 해외 사례도 소개했다. 이어 "서울올림픽의 레거시는 기념해야 할 유산에서 살아 있는 유산으로서 2026년 이후 시민 건강을 만드는 체계로 나가야 한다"고 역설했다. 시민 건강을 위한 학교체육, 생활체육 활성화는 빼놓을 수 없는 과제. 성 교수는 "초등학교 정규 수업이 더 늘어나야 한다. 유년기에 일주일에 5시간 이상 반드시 신체활동을 해야 한다. 일본처럼 초등부터 육상을 반드시 해야 한다"고 강조했다.

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문상필 전 회장은 스포츠클럽의 인프라 부족과 현실을 냉정하게 짚었다. "스포츠클럽은 단순한 동호회가 아니라 지역 주민의 삶을 바꾸고 아이들의 미래를 키우는 지역 스포츠의 중심 플랫폼"이라면서 "지역, 시설의 불균형, 시설 확보가 어려운 열악한 현실의 문제"를 짚었다. 문 회장은 "안정적인 시설 확보가 가장 어렵다. 사설 수영장을 대관할 경우 레인당 시간당 100만~200만원의 대관료를 내야 하는데 선수 20명, 레슨비 20만원을 받는다 해도 대관비에 코치, 임금을 주면 남는 게 없는" 현실을 공개했다. "등록클럽에서 지정클럽으로 가는 길도 멀고 험하다"면서 "시설, 재정, 전문지도자 부족 및 처우 문제 등의 악순환"을 지적했다. "유소년이 운동을 시작할 기회는 많지만 지속할 수 있는 환경이 부족하다. 또 체육이 주가 아닌 입시가 주가 되는 현실도 바꿔야 한다"고 주장했다. "선수를 찾는 스포츠클럽에서 스포츠인을 키우는 스포츠클럽, 모든 아이가 언제 어디서나 운동을 시작하고 성장하고 지속할 수 있는 서울형 유소년 스포츠클럽의 필요성"을 강조했다.

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마지막 발제에 나선 임봉우 단국대 교수는 e스포츠의 새로운 패러다임과 선순환과 관련 "전문성과 산업성과 생활 참여는 서로 다른 강점이다. 세 영역의 연결이 새로운 성장구조를 만든다"고 주장했다. "우리는 '리그 오브 레전드'에서 세계정상급 경쟁력을 갖고 있다. 2025년 세계선수권에서 T1이 3연패, 6번째 우승을 했다. 그러나 세계적인 선수의 경쟁력과 산업의 성장이 시민들의 e스포츠 참여 확대로 이어지는 것은 아니다. 지자체 체육회는 이 역량을 지역 사회와 연결해야 한다"고 강조했다. 임 교수는 지자체 체육회의 실행 모델과 함께 "3개 자치구에 12개월의 작은 실험"을 제안했다. "첫 2개월은 수요, 시설 조사와 운영협약, 3~10개월은 주1회 동호회 모임, 월1회 친선교류전, 마지막 2개월은 참여, 비용, 안전평가에 집중하는 방식"으로, 체험에서 정기모임, 교류전으로 순차적으로 주민 참여를 연결하는 구조를 제시했다.

스포츠 미래포럼의 열기는 뜨거웠다. 발제 후 플로어에선 '일본처럼 유소년 때부터 육상, 체조 등 기초종목을 학교체육에서 더 강화해야 한다'는 공감대와 'e스포츠를 스포츠로 인정할 것인가'에 대한 논쟁이 이어졌고.'체육계의 열악한 현실에도 불구하고 3조원의 국민체육진흥기금 중 1조7000억원만 체육 분야에 투입하고 2000억원을 문화, 관광에 퍼주는 현실'에 대한 지적과 '체육기금을 2조원까지 늘려야 한다' '지속가능한 스포츠 정책을 위해 체육부를 신설해야 한다' 'AI 시대, 국가적인 체덕지 캠페인을 하자' 등 '찐' 체육인들의 다양한 주장과 제언이 쏟아졌다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com