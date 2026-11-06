[한국스포츠레저(주)-스포츠조선 공동기획] KBL 유례없는 초반 이변. 이것만 알면 대처할 수 있다

사진제공=KBL

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2026~2027시즌 남자 프로농구는 너무나 흥미롭다. 동시에 혼란스럽다. 최하위가 예상됐던 서울 삼성이 5전 전승(이하 19일 현재)으로 1위에 올라 있다. 반면, 3강으로 꼽혔던 창원 LG, 고양 소노, 원주 DB는 예상보다 부진하다. 스포츠조선은 한국스포츠레저(주)와 함께 농구 팬들의 궁금증 해소를 위해 남자 프로농구 10개팀 전력 분석과 올 시즌 강력한 변수, 그리고 시즌 초반 유례없는 이변 현상을 집중조명하는 공동 기획 기사를 준비했다. 향후 남자 프로농구를 분석하고 예측하며 즐기기 위한 가이드북이 될 것이다.

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시즌 초반 순위표가 이상하다

삼성은 KBL(한국농구연맹) 사상 최초로 5년 연속 최하위에 머물렀다. 올 시즌도 전망은 어두웠다. 김상식 감독 선임이 늦었고, 외국인 선수 선발도 진통이 컸다. 새로 영입한 데릭 윌리엄스가 돌연 그리스 리그로 가겠다고 해 8월 계약을 해지했다. 뒤늦게 크리스 맥컬러를 데려왔다.

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케렘 칸터, 맥컬러로 구성된 외인 구성은 다른 9개 구단에 비해 경쟁력이 떨어진다는 평가를 받았다. 그런데 삼성은 10개 구단 중 유일하게 패배가 없는 팀이다. 하위권으로 예상됐던 대구 한국가스공사는 3승4패로 공동 4위, 울산 현대모비스는 2승4패지만, 공동 7위로 예상보다 나쁘지 않은 성적이다. 반면 우승후보로 꼽혔던 원주 DB는 3승3패. 3위지만, 불안한 5할 승률을 기록 중이다. 고양 소노는 3승4패, 공동 4위, 그리고 창원 LG는 2승4패 공동 7위에 머물고 있다. 시즌 초반, 왜 이런 현상이 나타나는 걸까.

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외인 2인 출전쿼터 확대의 태풍

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올 시즌 KBL은 외국인 선수 2명의 출전 쿼터 수를 기존 1명 기용(4개 쿼터 출전)에서 2, 3쿼터 2명 동시 출전(6개 쿼터 출전)으로 변경했다. 지난 시즌까지 2옵션 외인의 평균 출전 시간은 약 10~15분. 올 시즌 25~30분 정도로 확대됐다. 즉, 강력한 2옵션 공격수를 10개 구단이 모두 장착한 셈이 됐다. 대부분 강력한 득점력을 지닌 포워드 자원을 영입했다. 수원 KT 패리스 배스, 부산 KCC 루이스 킹, LG 아치 굿윈, 소노 스카티 제임스가 대표적이다. 공격적 성향이 늘어났고, 트랜지션은 빨라졌고, 득점력은 올라갔다.

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그러나 팀 승리와 밀접한 연관성은 없다. 2옵션 외국인 선수가 '양날의 검'이다. 위닝샷을 터뜨리는 날도 있지만, 상대의 타이트한 수비에 테크니컬 파울과 퇴장으로 승부처 흐름을 끊는 주범이 되기도 한다. 그렇다면 승패에 좀 더 직접적 연관성을 가지는 요소는 뭘까.

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승부처 수비력이 더욱 중요해지고 있다. 단적인 예로 1위를 달리는 삼성은 팀 실점이 78.6점. 수비력이 전체 2위다. 1위는 안양 정관장. 74.3점이다. 정관장은 6승1패로 2위다. 반면, 팀 공격 1위는 DB(92.8득점), 2위는 현대모비스(87.3득점), 3위 소노(84.4득점), 4위 KCC(83.7득점)이다. 공격보다 수비가 팀 성적에 훨씬 더 밀접한 연관성을 지니고 있다.

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미래의 변수는

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지금 순위표는 냉정하게 말해 '비정상적'이다. 언제까지 지속될까. 통상적으로 KBL 초반 순위가 바뀌는 시점은 팀당 14~15경기를 치른 2라운드 중반부터다. 각 팀의 전력이 완전히 드러나는 시점이고 조직적 힘이 만개하는 시점이다. 상대 약점을 찌르는 전술의 변화가 활발해지는 시기이기도 하다.

삼성은 칸터와 맥컬러를 중심으로 한 조직력이 탄탄하다. 포인트가드 한호빈이 부활하면서 강력한 공수 밸런스를 지니고 있다. 단, 객관적 전력의 한계점은 분명히 있는 팀이다. 2위 정관장은 최고 외국인 선수로 평가받는 '빅맨' 존 무니를 중심으로 문유현 변준형 박지훈 등 풍부한 가드진이 강점이다. 유도훈 감독의 '수비 농구'도 장점이다. 단, 공격적 힘은 부족하다.

이선 알바노를 정점으로 슈터 이용우가 맹위를 떨치고 있는 DB, 에이스 가드 이정현과 함께 탄탄한 외국인 선수진을 보유한 소노는 흐트러진 수비 조직력을 개선하는 게 급선무다. 메인 볼 핸들러 김선형이 이탈해 있는 KT는 절대 에이스 배스의 의존도를 낮추는 것이 관건이고, 가스공사는 양우혁 김민규 등 신예 듀오가 잘해주고 있지만, 박준영이 부상으로 이탈해 있다.

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현대모비스는 아시안게임 금메달 주역 이우석 이승현이 버티고 있지만, 박무빈 서명진의 외곽 수비 약점이 있고, LG는 유기상이 부상에서 복귀해야 한다. KCC 역시 골반 부상을 한 허웅의 이탈로 비상이다. 흐트러진 수비 조직력을 잡는 게 관건이다. 서울 SK는 안영준 김낙현 등의 분전과 함께 자밀 워니의 득점력을 어떻게 살리느냐가 관건이다.

복수의 전문가들은 "올 시즌 10개 구단의 팀 전력 차이는 백지장이다. 2명의 외인을 어떻게 활용하느냐가 중요하다. 강팀으로 평가받는 DB, 소노, LG 등이 수비 조직력에 대한 전열을 가다듬으면 이후 또 한 차례 큰 변화가 올 수 있다"고 했다. 또 "KT, DB, 소노, LG, KCC 등은 언제든지 치고 올라올 수 있는 힘이 있다. 단, 조직력을 가져야 한다. 조직력은 수비가 될 수도 있고, 트랜지션 시스템이 될 수도 있고, 공격 효율이 될 수도 있다. 각 팀의 무기를 극대화할 수 있는 시스템 완성도에 따라 팀 순위는 바뀔 수 있다. 만약, 아무리 강팀이라도 그런 무기를 갖추지 못한다면 쉽지 않은 시즌이 될 것 같다. 선두를 달리고 있는 삼성의 돌풍이 오히려 길게 갈 수도 있다"고 전망했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com