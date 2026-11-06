"장애인 선수의 도전을 응원합니다" 대한장애인체육회, 굿프랜드복지재단과 후원금 전달식 개최

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한장애인체육회(회장 정진완)는 5일 서울 올림픽회관 신관에서 사회복지법인 굿프랜드복지재단(이사장 김학중)과 함께 장애인스포츠 발전을 위한 후원금 전달식을 개최했다.

이날 전달식에는 이희룡 대한장애인체육회 사무총장과 굿프랜드복지재단 관계자가 참석했다. 전달식은 지난달 18일 개최된 '제10회 생명사랑 걷기&건강 한마당' 행사를 통해 조성된 기부금 1108만원을 대한장애인체육회에 전달하기 위해 마련되었다.

굿프랜드복지재단이 주최한 '생명사랑 걷기&건강 한마당'은 지난 10년간 생명 존중과 이웃 사랑을 실천해 온 안산지역 대표 나눔 운동이다. 10주년을 맞이한 올해는 장애인 스포츠 선수들의 도전 정신을 응원하고자 대한장애인체육회를 후원 대상으로 선정했다.

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대한장애인체육회 이희룡 사무총장은 "궂은 날씨에도 생명 사랑의 뜻을 모아 장애인스포츠와 국가대표 선수단을 지원해 주신 굿프랜드복지재단 및 안산시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "보내주신 따뜻한 마음과 소중한 후원금은 우리 선수들이 끊임없이 도전하고 꿈을 향해 나아가는 데 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com