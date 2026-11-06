'원유민,APC위원장 당선!'최휘영 문체부장관의 축전 "사상 첫 IPC-APC위원...정부도 장애인체육X선수들 적극 지원"[오피셜]

사진제공=대한장애인체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]"원유민 아시아패럴림픽위원회(APC) 선수위원장님, 당선을 축하드립니다."

최휘영 문화체육관광부 장관이 6일 축전을 통해 '장애인 국가대표' 원유민(38)의 아시아패럴림픽위원회(APC) 선수위원장 당선을 축하했다. 원유민은 2024년 파리패럴림픽에서 국제패럴림픽위원회(IPC) 선수위원으로 당선됐고 지난해 4월 IPC 선수위원회 부위원장이 된 후 지난달 아이치-나고야 장애인아시안게임 현장에서 최다 득표와 함께 APC 선수위원에 당선됐다. 임기는 2030년까지 4년.

출처=APC

IPC 선수위원회 부위원장에 이어 이날 APC 선수위원장 당선과 함께 APC 집행위원을 겸하게 된 원 위원장을 향해 최 장관은 축하의 메시지와 함께 "장애인 스포츠의 주요 의사 결정에서 대한민국의 목소리를 더욱 크게 전할 수 있게 돼 의미가 특별하다"면서 "풍부한 국제 경험과 탁월한 리더십을 바탕으로 아시아 장애인 선수들의 권익 증진, 아시아 장애인 스포츠의 발전과 국제 스포츠계에서 대한민국의 위상을 높이는 데 힘써달라"고 당부했다. 이어 최 장관은 "문화체육관광부도 원유민 선수위원장님의 활동을 적극 지원하며 선수들이 존중받고 마음껏 역량을 펼칠 수 있는 스포츠 환경을 조성하기 위해 함께 노력하겠다"고 약속했다.

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1988년 한국에서 태어난 원유민은 4살 때 교통사고로 장애를 갖게 된 후 12살 때 캐나다로 이민을 갔다. 캐나다에서 자연스럽게 스포츠를 접하며 다양한 종목에서 '만능 스포츠맨'으로 두각을 나타냈다. 미국 일리노이대(어바나 샴페인) 휠체어농구팀 에이스로 활약하던 원유민은 2012년 서울시청에서 훈련하며 한국 실업팀 입단 및 태극마크 가능성을 타진했지만 여의치않아 캐나다로 돌아갔고 2016년 리우패럴림픽엔 캐나다 휠체어농구 국가대표로 출전했다. 2017년 '조국에서 열리는 평창동계패럴림픽에 태극마크를 달고 선수로 뛰고 싶다'는 열망 하나로 한국에 돌아와 배동현 대한장애인노르딕스키연맹 회장이 이끄는 사상 첫 실업팀에 입단, 노르딕스키에 매진했지만 귀화 후 3년이 지나야 출전이 가능하다는 IPC 규정에 따라 평창의 꿈이 무산됐다.

그러나 패럴림피언의 도전을 멈추지 않았다. 2022년 베이징동계패럴림픽, 2026년 밀라노-코르티나동계패럴림픽에 잇달아 도전했고, 지난달 휠체어럭비 국가대표의 일원으로 아이치-나고야장애인아시안게임에 도전했다. 강호 일본을 꺾고 사상 첫 금메달 역사를 쓴 휠체어럭비 현장, 스포츠 등급이 나오지 않아 실전에 나서진 못했지만 장외 APC 선수위원 투표에서 또 하나의 역사를 썼다. 압도적 득표로 APC 선수위원 당선됐고, 6일 선수위원장 당선 소식을 전하며 한국 선수 최초로 IPC, APC 위원을 겸하는 영예를 누리게 됐다.

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유창한 영어 실력과 국제 감각을 갖춘 원유민은 최근 대한장애인체육회 신입사원 공채에도 장애인 전형으로 합격했다. 국제 스포츠 외교 활성화와 함께 선수 출신 행정가의 길을 안정적으로 준비할 수 있는 길이 활짝 열렸다. 아래는 최휘영 문체부장관이 원유민 APC 선수위원장에게 보낸 축전 전문이다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

[최휘영 문화체육관광부 장관 축전 전문]

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원유민 아시아패럴림픽위원회 선수위원장님,

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아시아패럴림픽위원회(APC) 선수위원회 위원장 당선을 진심으로 축하합니다.

원유민 선수위원장님은 국제패럴림픽위원회(IPC) 선수위원회 부위원장에 이어 아시아패럴림픽위원회 선수위원회 위원장까지 맡으며, 아시아와 세계 장애인스포츠를 잇는 중요한 가교이자 선수들의 든든한 대변자로 활약하게 되었습니다.

선수위원회 위원장으로서 아시아패럴림픽위원회 집행위원을 겸하게 된 것은 아시아 장애인스포츠의 주요 의사결정 과정에서 대한민국의 목소리를 더욱 크게 전할 수 있게 된 것이라는 점에서 그 의미가 특별합니다.

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앞으로 풍부한 국제 경험과 탁월한 리더십을 바탕으로 아시아 장애인 선수들의 권익 증진을 위해 큰 역할을 해주시길 기대합니다. 나아가 아시아 장애인스포츠의 발전과 국제 스포츠계에서 대한민국의 위상을 높이는 데에도 힘써주시길 바랍니다.

문화체육관광부도 원유민 선수위원장님의 활동을 적극 지원하며, 선수들이 존중받고 마음껏 역량을 펼칠 수 있는 스포츠 환경을 조성하기 위해 함께 노력하겠습니다.

다시 한번 당선을 축하드리며 선수위원장님의 활약을 응원합니다.

2026년 11월 6일

문화체육관광부 장관 최휘영