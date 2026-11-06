KSC, '제3차 스포츠로의 사람 세상, 옴니버스 포럼 2026' 열렸다

사진제공=K-스포츠커뮤니티

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K-스포츠커뮤니티가 6일 서울올림픽공원 평화의 광장 SKL 전시체험관에서'KSC 제3차 스포츠로의 사람 세상 옴니버스 포럼 2026'을 개최했다. 이번 KSC 제3차 옴니버스 포럼의 주제는 '스포츠의 사회적 성찰과 체육인의 역할'이었다. 체육을 보는 사회 지도자층의 다양한 시각과 해석으로서 스포츠의 여러 현상과 대안 그리고 체육현장과 미래를 잇는 커뮤니티 토론회 형식으로 진행됐다.

기조연설은 노영민 전 주중 대사가 '역사로 본 국내외 스포츠의 정치적 의미'의 주제로 고대 그리스 올림픽의 스포츠정신과 국제 외교, 마야문명, 프로스포츠 탄생, 2018년 평창동계올림픽의 남북 단일팀 이야기 등을 중점적으로 다뤘다.

첫 번째 발제자는 김승호 서울대 객원교수로 '함께 하고 싶은 현장 리더'의 주제로 최근까지 정부에서 일한 경험과 노하우를 접목해 체육현장에 꼭 필요한 지도자상을 제시하고 리더로서 조직내에서의 공감대 형성을 중심으로 발표했다. 두 번째 발제자는 고재곤 한국체육시설 안전관리협회 회장(여주대 교수)가 '체육시설 안전관리 체계화 구축 방안, 공공체육시설과 학교 체육시설을 중심으로'라는 주제로 2024년 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 개정으로 체육시설 안전점검 결과에 따른 보수·보강 조치와 안전관리 교육 등이 강화됨에도 체육시설의 안전관리 제도화와 체육현장의 사각지대 등을 중심으로 발표했다. 세 번째 발제자는 강효민 강원대 명예교수가 나섰다. 그는 '스포츠 ESG의 지속가능한 생태계 구축 방안'을 주제로 기후위기, 사회양극화 심화로 인한 현대사회 위기 등의 국면으로서 스포츠실천을 중점으로 한 환경적 문제 접근, 지속적인 실전 체육 응용 ESG 생태계 적용 등을 중심으로 발표했다.

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사진제공=K-스포츠커뮤니티

K-스포츠커뮤니티 이종현 대표는 "생애주기별로 신체활동이 주는 영향력과 파급적 효과에 대해 지금까지의 관심과 연구를 넘어 국민과 함께하는 공동선으로 스포츠의 품격을 만들어 가야 한다"고 주장했다. 이번 포럼은 한국스포츠레저(주), 현대산업개발, 스포츠안전재단, 분당 올림픽펜싱아카데미, 홍삼볼, 한국체대 AI융합스포츠분석 센터가 함께 했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com