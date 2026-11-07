'아!' 안세영, 너만 없으면 내가 최곤데...'최근 승률 0%' 日 에이스 울고 싶다, 안세영 승률 98.59％ 질주→시즌 11번째 우승까지 '한 걸음'

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영이 시즌 11번째 우승에 도전한다. 상대는 다시 한번 일본의 에이스인 야마구치 아카네다.

안세영은 7일 전남 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 여자 단식 준결승에서 아케치 히나(일본·16위)를 2대0(21-16, 21-12)으로 물리치고 결승에 올랐다.

안세영은 이날 승리로 54연승을 질주하며 올 시즌 압도적인 경기력을 이어가고 있다. 전적은 71전 70승 1패, 승률은 무려 98.59%다. 각종 국제 대회를 휩쓰는 강행군 속에서도 안세영은 나가는 대회마다 최고의 성적을 거두는 모습을 보여주며 팬들을 놀라게 하고 있다.

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안세영은 이번 대회 1회전에서 칼로야나 날반토바(세계 36위)를 39분 만에 게임스코어 2대0(21-6, 21-8)으로 물리쳤다. 이후 16강에서는 카루파테반 렛사냐(세계 28위)를 36분 만에 게임스코어 2대0(21-10, 21-12)으로 꺾었다. 8강에서도 흐름은 이어졌다. 일본 선수들 중 다크호스였던 군지 리코를 마찬가지로 2대0(21-6, 21-8)으로 제압한 안세영은 4강까지 순항했다.

안세영은 이날도 상대인 아케치를 깔끔하게 제압했다. 1게임 초반 10-11로 한 차례 역전을 허용하기도 했으나, 흔들림 없는 정확한 인아웃 판단으로 힘을 크게 들이지 않고 상대 범실을 유도하며 서서히 점수 차를 벌렸다. 아케치의 마지막 공격이 네트에 걸리며 1게임을 따냈다.

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2게임도 여유로웠다. 침착한 수비로 상대의 범실을 끌어냈고, 빈틈이 보이면 망설임 없이 셔틀콕을 꽂아 넣는 날카로운 플레이로 아케치를 흔들었다. 11-9에서 연속 3득점으로 사실상 승기를 잡은 안세영은 리드를 지켜내며 21-12로 승리했다.

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2회 연속 코리아오픈 결승에 오른 안세영은 이번 대회에서 2023년 이후 3년 만의 우승에 도전한다. 2024년은 불참, 2025년은 야마구치에 패하며 준우승에 그쳤다. 2년 연속 결승 상대는 야마구치다.

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다만 야마구치에게는 악몽이나 다름없다. 야마구치는 최근 10번의 맞대결에서 안세영에게 모두 무릎을 꿇었다. 자국에서 열렸던 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서도 여자 단식 결승에서 만나 고개를 숙였다. 10월 덴마크 오픈 결승에서도 패배하며 안세영 상대로 최근 10번을 모두 패하며 승률 0%다. 코리아 오픈이 야마구치에게 반전이 될 수 있을지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com